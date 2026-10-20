Organize İşler: Karun Hazinesi Sınıfta Kaldı! Puanı Çok Düşük

Yılmaz Erdoğan imzalı Organize İşler: Karun Hazinesi yıldızlarla dolu kadrosuna rağmen izleyiciden beklediği ilgiyi göremedi. Beyazperde puanı 2,5’te kaldı!

Organize İşler: Karun Hazinesi Sınıfta Kaldı! Puanı Çok Düşük
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-10-2026 14:43

Netflix’in merakla beklenen yapımlarından Organize İşler: Karun Hazinesi yayınlandıktan sonra izleyicilerin sert eleştirileriyle gündeme geldi. Üstelik dizinin arkasında Yılmaz Erdoğan’ın imzası önünde ise yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosu var. Ancak görünen o ki bu isimler izleyiciyi etkilemeye tek başına yetmedi. Sekiz bölümlük yapımın Beyazperde’deki kullanıcı puanı 10 üzerinden 2,5’te kaldı.

Yılmaz Erdoğan İmzası da Beklentiyi Karşılamadı

Organize İşler: Karun Hazinesi Asım Noyan ve ekibinin peşine düştüğü gizemli bir haritanın etrafında şekilleniyor. Söylentilere göre bu harita Karun Hazinesi’ne ulaşmanın anahtarı. Hikâyenin merkezinde yine tanıdık dolandırıcılık işleri ve hareketli olaylar var.

Dizinin senaryosunu Yılmaz Erdoğan yazdı yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturdu. Yapımcılığını Necati Akpınar’ın üstlendiği dizi sekiz bölümden oluşuyor. Böylesine tanınmış isimlerin bir araya gelmesi doğal olarak beklentileri de yükseltti. Ancak izleyicilerden gelen yorumlara bakılırsa ortaya çıkan sonuç herkesin umduğu gibi olmadı.

Oyuncu Kadrosu Oldukça İddialı

Dizide Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yanı sıra Demet Akbağ, Ezgi Mola ve Uraz Kaygılaroğlu da rol alıyor. Kadroda ayrıca Rıza Kocaoğlu, Ersin Korkut, Okan Çabalar, Bensu Soral Baş, Atakan Çelik, Şükran Ovalı ve Görkem Sevindik gibi isimler bulunuyor.

Kısacası ekranda tanıdık ve sevilen pek çok yüz var. Buna rağmen güçlü oyuncu kadrosu izleyicilerin eleştirilerinin önüne geçemedi.

İzleyiciler Neye Takıldı?

Beyazperde’deki kullanıcı puanının 2,5/10 olması dizinin izleyiciler arasında pek de iyi bir başlangıç yapmadığını gösteriyor. Yorumlarda özellikle senaryo hikâyenin temposu ve önceki Organize İşler yapımlarıyla benzerlikler öne çıkıyor.

Bazı izleyiciler diziyi “zaman kaybı” olarak nitelendirirken beklentilerinin karşılanmadığını dile getiriyor. Elbette bu yorumlar herkesin aynı fikirde olduğu anlamına gelmiyor. Yine de ortaya çıkan tablo yıldızlarla dolu kadronun ve tanınmış bir markanın başarı için her zaman yeterli olmadığını bir kez daha hatırlatıyor.

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