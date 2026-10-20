Uzak Şehir’de Bomba Patladı! Alya 3,5 Aylık Hamile

Uzak Şehir’de Alya’nın 3,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı! Cihan ise baba olacağından habersizken Mirza’dan “Damadım ol” teklifi aldı.

Uzak Şehir’de Bomba Patladı! Alya 3,5 Aylık Hamile
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-10-2026 18:18

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir’de işler iyice karışıyor! Alya’nın hamile olduğunun ortaya çıkması hikâyede bütün dengeleri değiştirecek gibi görünüyor. Üstelik bebeğin üç buçuk aylık olması da olayları daha karmaşık hâle getiriyor. Bir yanda Cihan Alya’nın evlendiğini sanıp büyük bir yıkım yaşarken diğer yanda kendisini bekleyen babalık gerçeğinden habersiz. Tam da bu sırada gelen evlilik teklifi ise yeni bölümde ortalığın daha da karışacağının sinyalini veriyor.

Alya’nın Hamileliği Her Şeyi Değiştirecek!

Dizinin son gelişmelerinde Alya nikâh masasına oturduğu Enver’e “Hayır” diyerek herkesi şaşırttı. Ancak olay burada bitmedi. Enver’in teklifiyle ikili arasında sahte bir evlilik oyunu başladı. Üstelik Kartal’ın Alya’nın babası olduğunun ortaya çıkması da hikâyeye yeni bir boyut kattı.

Bir süredir sancıları nedeniyle doktora giden Alya’nın üç buçuk aylık hamile olduğunu öğrenmesi ise asıl bomba oldu. Cihan’ın henüz bu durumdan haberi yok. Peki gerçek ortaya çıktığında neler yaşanacak? Alya’nın bebeğiyle ilgili bu gelişme ikilinin ilişkisini nasıl etkileyecek? Şimdilik bu soruların yanıtı merak konusu.

Cihan’a Beklemediği Evlilik Teklifi!

Alya’nın evlendiğini düşünen Cihan yaşadığı öfke ve üzüntüyle gelinliği parçaladı. Bu sahne izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Ancak Cihan’ın başı yalnızca Alya meselesiyle dertte değil.

Albora Köyü’ndeki su sorununu çözmek isteyen Cihan aşiret ağası Mirza’nın kapısını çaldı. Fakat Mirza iş birliği karşılığında hiç beklenmedik bir şart öne sürdü: “Kızım Berfin’le evlen, damadım ol!” Cihan’ın bu teklife nasıl karşılık vereceği şimdiden merak uyandırdı.

O Gizemli Mektupta Ne Yazıyor?

Dizideki sırlar da peş peşe ortaya çıkmayı bekliyor. Cihan’ın ebesinin Sadakat Albora’ya ulaştırılmasını istediği mektup hâlâ gizemini koruyor. Mektubun ulaşmasını engellemeye çalışan Hasan’ın yakalanmasıyla gözler iyice bu konuya çevrildi.

AB izleyici kategorisinde günün en çok izlenen yapımı olan Uzak Şehir yeni bölümüyle yine merak uyandırıyor. Dizi pazartesi akşamları saat 20.00’de Kanal D’de izleyiciyle buluşuyor.

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