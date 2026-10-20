Victoria’s Secret’ta Kriz! Kylie Jenner’a 50 Milyon Dolarlık Sütyen Tepkisi!

Kylie Jenner, Victoria’s Secret defilesinde 50 milyon dolarlık elmaslı sütyenle podyuma çıktı. Model seçimi tartışma yarattı markadan açıklama geldi!

Victoria’s Secret’ta Kriz! Kylie Jenner’a 50 Milyon Dolarlık Sütyen Tepkisi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-10-2026 16:35

Victoria’s Secret’ın 2026 defilesinde bu kez kıyafetlerden çok Kylie Jenner’ın podyumda taşıdığı sütyen konuşuluyor. Tam 50 milyon dolar değerindeki tasarımla podyuma çıkan Jenner sosyal medyada tartışmaların odağına yerleşti. Üstelik eleştirilerin nedeni yalnızca sütyenin dudak uçuklatan fiyatı değil. Pek çok kişi böylesine özel bir tasarımı neden profesyonel bir model yerine Jenner’ın taşıdığını sorguluyor. Tartışmalar büyüyünce markadan da açıklama geldi.

“Neden Kylie Jenner Seçildi?”

Los Angeles’ta düzenlenen defilede Kylie Jenner’ın fantezi sütyeniyle podyuma çıkması herkesi şaşırttı. Victoria’s Secret meleği ya da profesyonel bir model olmayan Jenner’ın bu kadar önemli bir tasarımla sahneye çıkması sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı.

Bazı kullanıcılar sütyeni Jenner’dan çok daha iyi taşıyabilecek modeller olduğunu savundu. Hatta seçimin diğer süper modellere haksızlık olduğunu düşünenler bile vardı. Tartışmaların merkezindeki soru ise oldukça netti: Victoria’s Secret neden bu tasarım için Kylie Jenner’ı tercih etti?

Markadan Dikkat Çeken Açıklama

Victoria’s Secret’ın baş kreatif direktörü Adam Selman Vogue’a konuşarak tercihin arkasındaki nedeni anlattı. Selman’a göre Jenner yalnızca moda dünyasında değil popüler kültür ve televizyon alanında da büyük bir etkiye sahip.

Selman defilenin sıradan bir moda gösterisinden çok daha fazlası olduğunu vurguladı. Jenner’ı bu büyük etkinlik için “harika bir katalizör” olarak tanımlayan kreatif direktör onun kendine özgü bir kültür oluşturduğunu da söyledi. Markanın amacı ise hem göz alıcı bir tasarımı hem de geniş bir hayran kitlesine sahip dikkat çekici bir ismi bir araya getirmekti.

Sütyende Binlerce Elmas Var!

Gelelim tasarımın neden bu kadar pahalı olduğuna… Kylie Jenner’ın taşıdığı sütyende toplam 4 bin 410 doğal elmas kullanıldı. Bunların arasında 75,54 karatlık ve 22 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen sarı bir merkez elmas da bulunuyor.

Üstelik bu ihtişamlı tasarım öyle kısa sürede hazırlanmadı. Tam 15 zanaatkar sütyen üzerinde bin saatten fazla çalıştı. Yaklaşık 1,8 kilogram ağırlığındaki tasarım Victoria’s Secret defilelerinde kullanılan en pahalı fantezi sütyen olarak da öne çıktı. Ancak görünen o ki bu kadar değerli bir tasarım bile seçim tartışmalarını bitirmeye yetmedi.

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