Nesrin Cavadzade Öfkesini Kustu! “Kimsenin Haddi Yok”

Oyuncu Nesrin Cavadzade sosyal medyada yaptığı bir beğeni yüzünden kendisini tartışmaların ortasında buldu. Azerbaycan’daki başörtüsü tartışmalarıyla ilgili bir paylaşıma bıraktığı emojiler nedeniyle eleştirilen oyuncu günler sonra sessizliğini bozdu. Kendisine yöneltilen hakaretlere tepki gösteren Cavadzade konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı. Üstelik oyuncunun mesajı oldukça net: Kimliği ve inancı üzerinden hedef alınmasına izin vermeyecek.

Bir Beğeni Yüzünden Tartışmanın Ortasında Kaldı

Azerbaycan’da bazı okullarda başörtülü öğrencilerin derslere alınmamasıyla ilgili tartışmalar sürerken Nesrin Cavadzade de sosyal medyada gündeme geldi. Bakü doğumlu oyuncu Azerbaycan’ın milli kimliği ve değerleri hakkında yapılan bir açıklamaya ateş Azerbaycan bayrağı ve kırmızı kalp emojileriyle destek verdi.

Ancak bu hareket sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Cavadzade ise bir paylaşımı beğenmesinin o içerikteki bütün düşünceleri benimsediği anlamına gelmediğini savundu. Kendisinin söylemediği sözlerin ve savunmadığı fikirlerin üzerine yıkılmasına tepki gösterdi.

“Kimsenin Beni Sorgulamaya Haddi Yok”

Gelen tepkilerin ardından açıklama yapan oyuncu özellikle Türklüğü Müslümanlığı ve inançlara duyduğu saygı üzerinden sorgulanmasını kabul etmediğini belirtti. Cavadzade’ye göre bir sosyal medya hareketi üzerinden kişiliği ve değerleri hakkında hüküm verilmesi eleştiri sınırlarını aşan bir noktaya ulaştı.

Oyuncu kendisine yöneltilen hakaretlere ve kişilik haklarını ihlal ettiğini düşündüğü paylaşımlara karşı da sessiz kalmayacağını gösterdi.

Konuyu Avukatlarına Devretti

Nesrin Cavadzade hakaret ve kişilik haklarının ihlali niteliğindeki paylaşımlarla ilgili delillerin tespit edildiğini duyurdu. Oyuncu konuyu hukuki ve cezai açıdan değerlendirmeleri için avukatlarına devrettiğini açıkladı.

Sorumlularla Türk yargısı önünde hesaplaşacağını belirten Cavadzade kimliği, inancı ve değerleri üzerinden yürütüldüğünü düşündüğü itibarsızlaştırma çabalarına boyun eğmeyeceğini vurguladı. Görünen o ki sosyal medyada başlayan tartışma önümüzdeki günlerde hukuki boyutuyla da gündeme gelebilir.