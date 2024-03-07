Settar Tanrıöğen yeniden ameliyat masasına yattı!

Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, 26 Ocak Cuma akşamı kısa süreli bilinç bulanıklığı şikayetiyle hastaneye başvurmuş ve yapılan tetkikler sonucunda beyin kanaması geçirdiği ortaya çıkmıştı. Ardından bir dizi operasyon geçiren Tanrıöğen, yoğun bakıma alınarak tedavi altına alınmıştı.

Ancak, Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu beklenenden daha kötü bir seyir izlemeye başladı. Hastaneden yapılan açıklamada, üçüncü kez ameliyata alındığı ve durumunun kritik olduğu bildirildi. Baş ağrılarının artması üzerine ameliyat kararı alınan Tanrıöğen'in, üçüncü kez beyin cerrahisi geçirdiği belirtildi.

Usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hastamız Settar Tanrıöğen'in durumu maalesef beklenenden daha kötüye gitmiştir. Baş ağrılarındaki artış nedeniyle yapılan tetkikler sonrasında üçüncü bir ameliyata karar verilmiştir. Şu an durumu kritiktir ve yoğun bakım ünitemizde tedavisine devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili endişeli bekleyiş sürerken, sevenleri ve meslektaşları oyuncunun bir an önce sağlığına kavuşması için dualarını sürdürüyor.