Settar Tanrıöğen taburcu oldu

Acıbadem Ataşehir Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı, beyin kanaması nedeniyle tedavi gören sanatçı Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Dr. Çakmakçı, Settar Tanrıöğen'in 26 Ocak 2024 tarihinden bu yana hastanede tedavi gördüğünü ve 14 Mart'ta taburcu edildiğini açıkladı.

Settar Tanrıöğen taburcu oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-03-2024 20:39

Beyin kanaması nedeniyle 26 Ocak 2024 tarihinde uygulanan girişimsel işlemin ve yoğun bakım tedavisinin ardından hasta odasına alınan sanatçı Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Acıbadem Ataşehir Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı şunları söyledi:

“Beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) kanaması nedeniyle 26 Ocak’tan bu yana hastanemizde tedavisi sürdürülen hastamız Settar Tanrıöğen, 14 Mart (dün) tarihinde taburcu oldu. Hastamızın uzun süren tedavisinin taburculuk noktasına gelmesi, üstelik bu tarihin 14 Mart Tıp Bayramı’na denk gelmesi, tüm hekim arkadaşlarımızı ve sağlık personelini ayrıca sevindirmiştir. Taburcu edilen hastamızın kontrol süreçleri tarafımızdan takip edilecektir. Kendisine tekrar geçmiş olsun diyoruz”

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