Şeyma Subaşı Yeni Yaşını Çabasız ve Enerjik Bir Videoyla Kutladı: "Happy Birthday to Me!"

Sosyal medyanın popüler ismi Şeyma Subaşı yeni yaşını sahilde hulahop çevirdiği eğlenceli bir videoyla kutladı.

Şeyma Subaşı Yeni Yaşını Çabasız ve Enerjik Bir Videoyla Kutladı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-07-2026 14:00

Sosyal medyanın en çok konuşulan, her adımı, her tarzı ve seyahati magazin dünyasında çalkantı yaratan popüler ismi Şeyma Subaşı yeni yaşına yine kendine has, dinamik ve pozitif bir başlangıç yaptı. Uzun süredir vaktinin büyük kısmını yurtdışındaki egzotik destinasyonlarda geçiren ve hayat mottonu çabasız eğlence üzerine kuran ünlü güzel doğum gününü takipçileriyle paylaştığı neşeli bir videoyla kutladı.

Her yıl düzenlediği görkemli partilerle adından söz ettiren Subaşı bu kez daha doğal ve enerjik bir kutlama tercih ederek ezber bozdu.

Doğum Gününde Çocuklar Gibi Şen!

Güneşin ve denizin tadını çıkardığı tropikal bir sahilde kameraların karşısına geçen Şeyma Subaşı fit görüntüsü ve yüksek enerjisiyle dikkat çekti. Sahilde çocuksu bir neşeyle hulahop çevirdiği anları kayda aldıran ünlü isim bu çabasız ve eğlenceli videoyu Instagram hesabından paylaştı.

Yeni yaşına sahil kenarında çıplak ayakla hulahop çevirerek giren Şeyma Subaşı paylaştığı o anların üzerine sadece İngilizce olarak "Happy birthday to me" (Doğum günüm kutlu olsun) notunu düşerek kendi kendinin yeni yaşını tebrik etti.

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