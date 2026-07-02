Sevdam Karadeniz'in Yeni Başrolü Damlasu İkizoğlu Oldu

Yeni sezonun en iddialı, en yüksek enerjili ve Trabzon'un muazzam doğasını ekranlara taşıyacak olan Mia Yapım imzalı Sevdam Karadeniz dizisinde haftalardır merakla beklenen başrol krizi nihayet tamamen çözüldü! Eylül ayında NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan ve geçtiğimiz günlerde yaşanan radikal kadro değişimiyle gündeme oturan dizide kadın başrolün kim olacağı büyük bir merak konusuydu.

Yapımcı Banu Akdeniz'inKuzey Alazlı karakteri için genç kuşağın karizmatik aktörü Erdem Adilce'de karar kılmasının ardından gözler hikayenin kalbi olacak Zeyşan Yeniceli karakterine çevrilmişti. Merakla beklenen o son dakika hamlesi bu akşam geldi ve Karadeniz'in yeni başrolü ilan edildi.

Banu Akdeniz Kararını Verdi

Titizlikle yürütülen kast çalışmalarının ardından yapımcı Banu Akdeniz aranan kanı buldu ve son yıllarda canlandırdığı karakterlerdeki başarısı, duru güzelliği ve çabasız doğallığıyla dikkat çeken başarılı oyuncu Damlasu İkizoğlu'yla el sıkıştı. Erdem Adilce ve Damlasu İkizoğlu'nun yakalayacağı ekran enerjisi, şimdiden yeni sezonun en merak edilen uyumlarından biri haline geldi.

Trabzon'un Büyüleyici Doğasında Kuşaktan Kuşağa Bir Aşk Hikayesi

Kameranın arkasında aşk ve dram türündeki başarılı işleriyle tanınan vizyoner yönetmen Aytaç Çiçek'in oturacağı Sevdam Karadeniz sıradan bir mahalle ya da bölge dizisi olmanın çok ötesinde bir olay örgüsü vadediyor.

Dizi; Karadeniz'in köklü ve güçlü iki ailesi olan Alazlı ve Yeniceli ailelerinin kuşaktan kuşağa aktarılan sırlar ve engellerle dolu epik aşk hikayelerini Trabzon'un büyüleyici coğrafyasında son derece renkli ve akıcı bir dille televizyon ekranlarına taşıyacak.