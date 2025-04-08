Set Aşkı Kısa Sürdü: Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin Ayrıldı

Sandık Kokusu dizisinde başlayan aşk bitti. Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin fikir ayrılıkları nedeniyle ayrıldı.

Set Aşkı Kısa Sürdü: Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin Ayrıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-04-2025 17:00

Sandık Kokusu Aşkı Kısa Sürdü! Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin Ayrıldı

Sandık Kokusu dizisinin setinde başlayan aşk, kısa sürede sona erdi. Yaklaşık iki aydır birlikte olan Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin, ilişkilerini sonlandırdı. Ayrılığın arkasındaki nedenin, çiftin farklı yaşam tarzlarına sahip olması olduğu konuşuluyor.

Set Aşkı Gerçek Hayata Taşınmıştı

Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde tanışan Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin, kısa sürede yakınlaşarak birliktelik yaşamaya başlamıştı. Ancak bu ilişki uzun soluklu olmadı. Yaklaşık iki ay süren beraberlik, çiftin ortak kararıyla sona erdi.

Fikir Ayrılıkları Ayrılığı Getirdi

İkiliye yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ayrılığın temel nedeni fikir ayrılıkları oldu. Nesrin Cavadzade’nin işine son derece bağlı, disiplinli ve yoğun tempolu bir hayat tarzı olması; Pamir Pekin’le yaşam bakışlarının uyuşmaması nedeniyle ilişkilerinde çatlaklara yol açtı.

Öte yandan dikkatli takipçilerin gözünden kaçmayan bir detay da dikkat çekti: Nesrin Cavadzade, yakın zamanda Pamir Pekin’i Instagram'dan takipten çıktı. Bu hareket, ayrılık haberlerini doğrular nitelikte yorumlandı.

Hayranlar Üzgün

İlişkileri magazin gündeminde kısa süreliğine de olsa heyecan yaratmıştı. Ancak çiftin sessiz sedasız ayrılığı hayranlarını üzdü. Şimdilik taraflardan resmi bir açıklama yapılmasa da, yakın çevreleri bu ilişkinin dostça sonlandığını belirtiyor.

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