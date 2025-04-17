Sessiz mesaj: Sibel Taşçıoğlu, senaristi sildi!

Kızılcık Şerbeti dizisinde ‘Pembe’ karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu, diziden sürpriz bir şekilde ayrıldı. Final yapmadan diziden çıkması dikkat çekerken, yaşanan son gelişme sessiz bir krizin sinyalini verdi. Taşçıoğlu, dizinin senaristi Zeynep Gür’ü sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.

Sessiz ama net bir mesaj

Sibel Taşçıoğlu’nun bu hamlesi, sosyal medyada "sessiz ama çok net bir mesaj" olarak yorumlandı. Ünlü oyuncunun diziden ayrılığı henüz tazeyken, senaristi takipten çıkması kafaları karıştırdı.

Senarist Zeynep Gür: “Ben de haberlerden öğrendim”

Zeynep Gür, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

“Ben de haberlerden öğrendim takipten çıktığını... Bu bir hikaye meselesiydi. Hep profesyonel düşündüm ve böyle devam edecek. Dizi mantığında hikaye esastır, bizim amacımız da hikayenin bir otuz bölüm daha devam etmesidir. Ben kendisini takip ediyorum, tepkilerin sosyal medyadan verilmesini de biraz çocukça buluyorum. Şahane oyunculuğu için de kendisine teşekkür ediyorum...”

Hikaye mi kriz mi?

Sibel Taşçıoğlu’nun diziyle yollarını ayırmasının tamamen senaryo gereği olup olmadığı tartışma konusu oldu. Özellikle sosyal medya kullanıcıları, “bir sorun mu yaşandı” sorusunu sıkça gündeme getirdi. Ancak taraflardan net bir kriz açıklaması gelmedi.