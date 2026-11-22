Oyuncu Çiğdem Batur, Sultanahmet Camii’nde çektiği video nedeniyle gündeme gelmiş, kullandığı ifadeler sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Hakkında soruşturma başlatılan Batur, sessizliğini bozarak açıklama yaptı. Oyuncu, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek asıl dikkat çekmek istediği konunun tarihi mekândaki hijyen ve havalandırma sorunu olduğunu söyledi.

Cami Videosu Nedeniyle Soruşturma Başlatıldı

Çiğdem Batur’un Sultanahmet Camii’nde çektiği videoda kullandığı “ayak kokusu” ve “rezil oluyoruz” ifadeleri tepki çekmişti. Tartışmaların büyümesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi kapsamında resen soruşturma başlattı. Yaşananların ardından Batur, yaptığı açıklamayla ne demek istediğini anlattı.

“Hiçbir İnancı Hedef Almadım”

Oyuncu, açıklamasında herhangi bir inancı, ibadet eden insanları ya da kutsal bir mekânı hedef almadığının altını çizdi. Sultanahmet Camii’ndeki hijyen ve havalandırma sorununa dikkat çekmek istediğini belirten Batur, sözlerinin farklı şekillerde yorumlanmasını anladığını da söyledi.

Üstelik Sultanahmet Camii ve Ayasofya gibi tarihi yapıların Türkiye’nin dünyaya açılan önemli yüzlerinden olduğunu hatırlattı. Buraları ziyaret eden turistlerin ülkeden nasıl bir izlenimle ayrıldığı konusunda endişelendiğini ifade etti.

Yetkililerle Görüşmüş, Çözüm Bekliyor

Çiğdem Batur, konuyla ilgili yetkililerle görüştüğünü ve dile getirdiği sorunun çözümü için adımlar atılacağı bilgisini aldığını açıkladı. Bu gelişmenin kendisini mutlu ettiğini, yakın zamanda güzel sonuçlar alınacağına inandığını söyledi.

Hakaret Ve Tehditlere Karşı Hukuki Mesaj

Eleştirilere açık olduğunu belirten oyuncu, hakaret ve tehdit içeren paylaşımlara ise sessiz kalmayacağının sinyalini verdi. Kişilik haklarını ihlal eden içeriklere karşı yasal haklarını saklı tuttuğunu açıklayan Batur, ifade özgürlüğünün başkalarının onurunu zedeleme hakkı anlamına gelmediğini vurguladı.