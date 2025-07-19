Sertab Erener’in Son Hali Seda Sayan’a Benzetildi

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Sertab Erener, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Bodrum tatilinden kareler paylaşan ünlü sanatçı, estetik operasyonları nedeniyle Seda Sayan’a benzetildi. Güçlü sesi ve unutulmaz şarkılarıyla müzik dünyasında önemli bir yere sahip olan Erener, bu kez görünüşüyle konuşuldu.

Tatil Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı

60 yaşındaki popçu Sertab Erener, Bodrum’da yakın dostlarıyla tatil yapıyor. Doğal anlarını sosyal medya hesabında paylaşan ünlü sanatçı, makyajsız ve estetikli haliyle dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımları kısa sürede gündem olurken, birçok hayranı “Seda Sayan’a çok benzemiş” yorumları yaptı.

Estetikleriyle Gündemde

Son yıllarda yaptırdığı estetik operasyonlarla sıkça magazin haberlerine konu olan Sertab Erener, yüz ve boyun gerdirme işlemleriyle dikkat çekmişti. Ünlü sanatçı, ayrıca göz kapağı ameliyatı da yaptırmıştı. Yeni haliyle sosyal medyada tartışma konusu olan Erener, “Doğallığını kaybetti” yorumlarına da maruz kaldı.

Özel Hayatıyla Dikkat Çekiyor

2015 yılında kendisinden 18 yaş küçük müzisyen Emre Kula ile evlenen Erener, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Sanatçı, müzik kariyerine odaklanırken zaman zaman tatil anlarıyla gündeme geliyor. Bu son paylaşımı, hem hayranları hem de magazin takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı.