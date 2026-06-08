Sertab Erener'in Bodrum Cenneti! Eşi Emre Kula İle Barbekü Keyfi!

Türk pop müziğinin güçlü sesi Eurovision gururumuz Sertab Erener kalabalık şehir hayatının stresinden uzakta doğanın tam kalbinde sürdürdüğü dingin yaşamının kapılarını hayranlarına açtı. Sahne dışındaki vaktinin büyük bir kısmını evinde geçiren ünlü sanatçının paylaşımları doğallığıyla büyük beğeni topladı. Ünlü şarkıcı Sertab Erener, Bodrum'daki doğa ile iç içe yaşamından kareler yayımladı.

Pandemide Başlayan Bodrum Macerası Devam Ediyor

Müzik çalışmalarını aksatmadan sürdüren ancak yaşam alanını tamamen değiştiren Erener İstanbul-Bodrum arasında mekik dokuyor. Koronavirüs pandemisinde Bodrum'a yerleştiğini açıklayan ve işleri nedeniyle genellikle İstanbul'a gelen Sertab Erener günlük yaşantısından renkli kesitler paylaştı. Büyük şehrin gürültüsünden kaçıp Ege'nin huzurlu atmosferine sığınan sanatçının yeni yaşam tarzına iyice adapte olduğu gözlendi.

Eşiyle Barbekü Keyfi

Özel hayatını gözlerden uzak ve seviyeli bir şekilde yaşamaya özen gösteren ünlü şarkıcı eşiyle olan mutlu anlarını da listeye ekledi. Eşi Emre Kula ile barbekü yaptıkları anları da paylaşan şarkıcı fotoğraflara "Son günlerden..." notunu düştü. Çiftin ev halleri ve birbirlerine olan neşeli bakışları takipçilerinden binlerce beğeni topladı.

Hem Müzik Hem Sağlıklı Yaşam Bir Arada

Bodrum'daki evi adeta bir üretim merkezine dönüştüren usta sanatçı ruhunu ve bedenini zinde tutmak için disiplini elden bırakmıyor. Bir yandan müzikle ilgili çalışmalarına devam eden Erener egzersiz yapmayı da ihmal etmiyor. Yoga ve esneme hareketleri yaptığı anları paylaşarak takipçilerine sağlıklı yaşam ilhamı veren Sertab Erener evinin bahçesinden görüntüleri de takipçilerinin beğenisine sundu.

Can Dostlarını Unutmadı

Doğa aşkının yanı sıra hayvan sevgisiyle de bilinen ünlü popçu evini paylaştığı sevimli dostlarını da unutmadı. Ünlü şarkıcı yayımladığı fotoğraflarda köpeklerine de yer verdi. Yeşillikler içinde köpekleriyle koşturup oyunlar oynayan Erener'in neşeli halleri "Sertab adeta gençleşmiş", "Doğa ona çok iyi geldi" şeklinde çok sayıda pozitif yorum aldı.