Sertab Erener, Sezen Aksu'yla boya yaptı!

Sezen Aksu ile boya yapan Sertab Erener, “Biz boyacılar işimizi ciddiye alırız. Sezen’im ile bugünlerde böyleyiz” dedi.

Sertab Erener, Sezen Aksu'yla boya yaptı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-05-2024 18:05

Ünlü sanatçılar Sertab Erener ve Sezen Aksu, birlikte boya yaparken çektikleri bir fotoğrafı Instagram'da paylaşarak hayranlarını şaşırttı. Erener, eğlenceli anlara ait fotoğrafın altına, "Biz boyacılar işimizi ciddiye alırız. Sezen'im ile bugünlerde böyleyiz" notunu düşerek espri yapmayı ihmal etmedi.

Sosyal medyada büyük ilgi gören paylaşım, Erener ve Aksu'nun samimi dostluğunu bir kez daha ortaya koydu. İkili, boya yaparken geçirdikleri keyifli anları takipçileriyle paylaşarak renkli bir gün geçirdiklerini gösterdi.

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