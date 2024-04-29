Sertab Erener estetik iddiaları sonrası yaptığı paylaşımla adeta meydan okudu!

Sertab Erener estetik iddialarına cevap niteliğinden bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Sertab Erener estetik iddiaları sonrası yaptığı paylaşımla adeta meydan okudu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-04-2024 13:38

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü sanatçı Sertab Erener, son günlerde estetik iddialarıyla gündeme gelmişti. Erener'in "Mecbursun" klibindeki değişim, medyada estetik operasyon iddialarını beraberinde getirmişti. Ancak Sertab Erener, bu iddialara kendince bir cevap verdi.

Ünlü sanatçı, yakın çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak adeta meydan okudu. Erener, bu paylaşımına "Çok yeni şarkı birikti üçer beşer çıkmaya hazır… Haber edeyim dedim Her dem albümü devam edecek ama, şimdi yeni şarkılar söylemek lazım" mesajını ekledi.



Ünlü sanatçı böylelikle hem yakın çekim fotoğraflarını paylaşarak estetik iddialarına bir cevap vermiş oldu hem de şarkılarının konuşulması gerektiğine vurgu yaptı.

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