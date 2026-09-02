Serkay Tütüncü’yle Evlilik Öncesi Zeynep Bastık’tan Son Pozlar

Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, yaklaşık iki yıllık ilişkilerini bugün evlilikle taçlandırmaya hazırlanıyor. Çeşme’de yapılacak düğün için artık geri sayım başlarken, ünlü şarkıcı da düğün öncesindeki son saatlerini arkadaşlarıyla geçiriyor.

Bastık, düğün için Çeşme’ye gelen yakın arkadaşlarını önceki gün plajda ağırladı. Ekip, güzel havanın ve denizin tadını çıkarırken ortaya keyifli görüntüler çıktı. Kısacası Zeynep Bastık için bekârlığın son günleri bol bol deniz, güneş ve arkadaş sohbetiyle geçiyor.

Düğün İçin Geri Sayım Başladı

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, iki yıldır devam eden ilişkilerini artık nikâh masasına taşıyor. Çift, bugün Çeşme’de aileleri ve yakın arkadaşlarının katılacağı düğün töreninde hayatlarını birleştirecek.

Düğün öncesinde Çeşme’ye gelen arkadaşlarıyla bir araya gelen Bastık’ın oldukça neşeli olduğu görüldü. Ünlü şarkıcı, en özel günlerinden biri öncesinde sevdikleriyle vakit geçirerek stres atmayı tercih etti.

Arkadaşlarıyla Denizin Keyfini Çıkardı

Plajda buluşan arkadaş grubu, bir süre sohbet ettikten sonra kendilerini denize bıraktı. Bastık da ekiple birlikte denize girerek tatilin tadını çıkardı.

Çeşme’nin güzel havası eşliğinde geçen buluşma, düğün telaşından önce adeta küçük bir kaçamak oldu. Bastık’ın arkadaşlarıyla geçirdiği bu anlar, “son bekârlık tatili” olarak da dikkat çekti.

Şimdi Sıra Evlilikte

Zeynep Bastık’ın arkadaşlarıyla geçirdiği bu keyifli günün ardından artık gözler bugünkü düğüne çevrildi. Ünlü şarkıcı ve Serkay Tütüncü, aileleri ve yakın dostlarının önünde “evet” diyecek.

İki yıllık aşkın ardından gelen bu düğün, çiftin hayatında yepyeni bir dönemin başlangıcı olacak. Bastık’ın bekârlığa vedası ise deniz, güneş ve bol kahkahalı bir günle gerçekleşmiş oldu.