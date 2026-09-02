Osimhen’in Garajı Dudak Uçuklattı! Değeri 300 Milyon TL

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen lüks Ferrari’siyle gündeme geldi. Yıldız futbolcunun farklı spor otomobillerden oluşan garajının değeri 300 milyon TL.

Osimhen’in Garajı Dudak Uçuklattı! Değeri 300 Milyon TL
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-09-2026 12:15

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, bu kez attığı gollerle değil, otomobiliyle gündeme geldi. Sahadaki performansıyla taraftarın gözdesi olan Nijeryalı futbolcu, lüks Ferrari’siyle görüntülenince gözler bir anda aracına çevrildi.

Futbol dünyasının ünlü isimleri için lüks otomobiller artık neredeyse alışılmış bir görüntü. Ancak Osimhen’in tercihi olan Ferrari, sportif görünümü ve dikkat çekici tasarımıyla yine de merak uyandırmayı başardı.

Ferrari’siyle Dikkatleri Üzerine Çekti

Osimhen’in kullandığı Ferrari, ilk bakışta sportif ve agresif çizgileriyle öne çıkıyor. Şık tasarımıyla dikkat çeken otomobil, yıldız futbolcunun lüks araçlara olan ilgisini de bir kez daha gözler önüne serdi.

Osimhen’in direksiyon başındaki görüntüsü kısa sürede dikkat çekerken, özellikle otomobil tutkunlarının gözü aracın üzerindeki detaylara çevrildi.

Garajında Neler Yok ki!

Başarılı futbolcunun otomobil merakı yalnızca bu Ferrari ile sınırlı değil. Osimhen’in farklı spor otomobillerden ve özel yapım araçlardan oluşan oldukça dikkat çekici bir garajı bulunuyor.

Sahadaki başarısından kazandıklarını farklı yatırımlarla değerlendirdiği belirtilen yıldız futbolcu, otomobil koleksiyonuyla da adından söz ettiriyor. Garajındaki araçların çeşitliliği, onun lüks otomobillere olan ilgisini açıkça gösteriyor.

Garajının Değeri Dudak Uçuklatıyor

Osimhen’in sahip olduğu lüks araçların toplam değeri ise asıl dikkat çeken detay. Verilen bilgilere göre yıldız futbolcunun garajındaki otomobillerin toplam değeri yaklaşık 300 milyon TL’yi buluyor.

Tek bir Ferrari görüntüsüyle başlayan merak, böylece Osimhen’in milyonluk otomobil koleksiyonuna kadar uzandı.

Kısacası Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı, yeşil sahalardaki performansının yanı sıra otomobil zevkiyle de gündemde kalmayı başarıyor. Ferrari’si ise bu gösterişli koleksiyonun en dikkat çeken parçalarından biri olarak öne çıkıyor.

Benzer Haberler
Güllü Dosyasında Şok Detay! “Ben Attım” Dediği İddia Edildi Güllü Dosyasında Şok Detay! “Ben Attım” Dediği İddia Edildi
Burcu Biricik Şehri Terk Etti! Yeni Hayatı Şaşırttı Burcu Biricik Şehri Terk Etti! Yeni Hayatı Şaşırttı
Deniz Çakır’dan Çok Konuşulacak İtiraf: “Görücü Usulü” Deniz Çakır’dan Çok Konuşulacak İtiraf: “Görücü Usulü”
Haysiyet’ten Olay Tanıtım! Aşk Uğruna Babasına Rest Çekti Haysiyet’ten Olay Tanıtım! Aşk Uğruna Babasına Rest Çekti
Hayko Cepkin’den Şok Karar! 2 Yıl Sonra Sahneleri Bırakıyor Hayko Cepkin’den Şok Karar! 2 Yıl Sonra Sahneleri Bırakıyor
Peş Peşe Acılar! Dilan Polat’ın 4. Hamileliği de Bitti Peş Peşe Acılar! Dilan Polat’ın 4. Hamileliği de Bitti
ÇOK OKUNANLAR
Metal Kaşıklar Vücuduna Yapıştı! Pelin Akil'den Şaşkınlık Yaratan Sosyal Medya Paylaşımı
  • 28-08-2026 10:36

Metal Kaşıklar Vücuduna Yapıştı! Pelin Akil'den Şaşkınlık Yaratan Sosyal Medya Paylaşımı

Zindandan Tahta Uzanan Bir Efsane! Aşk ve Taht'ın Yeni Tanıtımı Yayınlandı
  • 29-08-2026 13:30

Zindandan Tahta Uzanan Bir Efsane! Aşk ve Taht'ın Yeni Tanıtımı Yayınlandı

Devrim Özkan'dan Ege Sularında Tekne Şov! Tatil Pozları Sosyal Medyayı Salladı
  • 27-08-2026 08:59

Devrim Özkan'dan Ege Sularında Tekne Şov! Tatil Pozları Sosyal Medyayı Salladı

Kubat'tan Unutulmayacak Yorum! Teoman'ın İki Çocuk Şarkısını Seslendirdi
  • 29-08-2026 12:58

Kubat'tan Unutulmayacak Yorum! Teoman'ın İki Çocuk Şarkısını Seslendirdi

Cem Yılmaz’dan Sevindiren Haber! Hastaneden Taburcu Oldu
  • 31-08-2026 20:51

Cem Yılmaz’dan Sevindiren Haber! Hastaneden Taburcu Oldu