Osimhen’in Garajı Dudak Uçuklattı! Değeri 300 Milyon TL

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, bu kez attığı gollerle değil, otomobiliyle gündeme geldi. Sahadaki performansıyla taraftarın gözdesi olan Nijeryalı futbolcu, lüks Ferrari’siyle görüntülenince gözler bir anda aracına çevrildi.

Futbol dünyasının ünlü isimleri için lüks otomobiller artık neredeyse alışılmış bir görüntü. Ancak Osimhen’in tercihi olan Ferrari, sportif görünümü ve dikkat çekici tasarımıyla yine de merak uyandırmayı başardı.

Ferrari’siyle Dikkatleri Üzerine Çekti

Osimhen’in kullandığı Ferrari, ilk bakışta sportif ve agresif çizgileriyle öne çıkıyor. Şık tasarımıyla dikkat çeken otomobil, yıldız futbolcunun lüks araçlara olan ilgisini de bir kez daha gözler önüne serdi.

Osimhen’in direksiyon başındaki görüntüsü kısa sürede dikkat çekerken, özellikle otomobil tutkunlarının gözü aracın üzerindeki detaylara çevrildi.

Garajında Neler Yok ki!

Başarılı futbolcunun otomobil merakı yalnızca bu Ferrari ile sınırlı değil. Osimhen’in farklı spor otomobillerden ve özel yapım araçlardan oluşan oldukça dikkat çekici bir garajı bulunuyor.

Sahadaki başarısından kazandıklarını farklı yatırımlarla değerlendirdiği belirtilen yıldız futbolcu, otomobil koleksiyonuyla da adından söz ettiriyor. Garajındaki araçların çeşitliliği, onun lüks otomobillere olan ilgisini açıkça gösteriyor.

Garajının Değeri Dudak Uçuklatıyor

Osimhen’in sahip olduğu lüks araçların toplam değeri ise asıl dikkat çeken detay. Verilen bilgilere göre yıldız futbolcunun garajındaki otomobillerin toplam değeri yaklaşık 300 milyon TL’yi buluyor.

Tek bir Ferrari görüntüsüyle başlayan merak, böylece Osimhen’in milyonluk otomobil koleksiyonuna kadar uzandı.

Kısacası Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı, yeşil sahalardaki performansının yanı sıra otomobil zevkiyle de gündemde kalmayı başarıyor. Ferrari’si ise bu gösterişli koleksiyonun en dikkat çeken parçalarından biri olarak öne çıkıyor.