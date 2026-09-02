Ekranlara Geri Dönüyor mu? Türkü Su Demirel’den Sinyal

Oyuncu Türkü Su Demirel, Bebek’te objektiflere takıldı. Karşısında basın mensuplarını görünce kısa bir sohbet eden oyuncu, hem kendi kariyeri hem de yeni projeler hakkında merak edilenleri anlattı.

Şu sıralar senaryo okumaya ve gelen teklifleri değerlendirmeye devam eden Demirel, henüz netleşen bir proje olmadığını ancak görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Görünen o ki oyuncu, yeni sezon öncesinde oldukça yoğun bir dönem geçiriyor.

“Proje Okuyorum Şu Anda”

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Türkü Su Demirel, şu sıralar yeni projeler üzerinde çalıştığını söyledi. “Proje okuyorum şu anda, görüşmelerim devam ediyor” diyen oyuncu, gelen işleri değerlendirdiğini belirtti.

Yani Demirel’in önünde birkaç seçenek var gibi görünüyor. Ancak hangi projede yer alacağı konusunda şimdilik kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Oyuncu da bu konuda fazla detay vermemeyi tercih etti.

Yaz Dizilerini de Takip Ediyor

Türkü Su Demirel yalnızca kendisine gelen tekliflerle ilgilenmiyor. Ekranda yayınlanan güncel yapımları da yakından takip ettiğini söyledi.

Özellikle yaz döneminde ekrana gelen projeler hakkında konuşan oyuncu, bu sezon başarılı işlerin ortaya çıktığını düşündüğünü dile getirdi. “Yaz projelerini görüyorum. Bu yaz başarılı projeler oldu” sözleriyle dikkat çeken Demirel, sektördeki yapımları yakından izlediğini de göstermiş oldu.

Annesi Görüntülenmek İstemedi

Oyuncunun Bebek’teki kısa sohbeti sırasında annesi de yanındaydı. Ancak basın mensuplarını fark eden annesi, görüntü vermek istemedi.

Kameralardan uzak durmayı tercih eden Demirel’in annesi, hızlıca oradan ayrıldı. Türkü Su Demirel ise gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonra yoluna devam etti.

Şimdilik yeni projesi merak konusu olan oyuncunun, görüşmelerinin nasıl sonuçlanacağı ve hangi yapımla ekranlara döneceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.