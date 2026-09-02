Harry Ve Meghan Dönüyor! Çocukları İçin Okulda Önlem Alındı

Prens Harry ve Meghan Markle’ın İngiltere’ye dönüş hazırlığı gündemdeyken, çocukları Archie ve Lilibet’in eğitim hayatıyla ilgili de yeni bir detay ortaya çıktı. Çiftin İngiltere’de yeniden yaşamaya hazırlanmasıyla birlikte, çocukların okul süreci şimdiden merak konusu oldu.

Harry ve Meghan’ın ev aradığı Cotswolds bölgesindeki bir okulun velilere gönderdiği mesaj ise dikkat çekti. Ancak önemli bir ayrıntı var: Bu uyarıyı yapan okulun Archie ve Lilibet’in gideceği okul olmadığı belirtildi.

Velilere Fotoğraf Uyarısı Yapıldı

Kraliyet yorumcusu Kinsey Schofield’ın aktardığı bilgilere göre, bölgedeki okul yönetimi aileleri çocukların mahremiyeti konusunda bilgilendirdi.

Velilerden okul ortamındaki diğer öğrencilerin fotoğraf ve videolarını izinsiz çekmemeleri istendi. Bununla birlikte çocuklar veya aileleri hakkında elde edilen görüntülerin, kişisel bilgilerin ve özel detayların sosyal medyada paylaşılmaması gerektiği hatırlatıldı.

Okul yönetiminin bu hassasiyeti, bölgede kamuoyunun ilgisini çekebilecek ailelerin bulunma ihtimaliyle ilişkilendirildi.

Archie ve Lilibet Başka Okula Gidecek

Harry ve Meghan’ın İngiltere’ye dönmeden önce çocukları için birden fazla okulla görüştüğü belirtiliyor. Fakat söz konusu uyarının Archie ve Lilibet’in eğitim göreceği okulla ilgili olmadığı özellikle vurgulandı.

Çift, 2020’de kraliyet görevlerinden ayrıldıktan sonra çocuklarıyla birlikte ABD’nin California eyaletindeki Montecito’ya yerleşmişti. Şimdi ise İngiltere’ye dönüş hazırlıklarıyla birlikte çocukların eğitim hayatında da yeni bir sayfa açılması bekleniyor.

Harry Çocuklarını Ailesine Yakın İstiyor

Harry’nin çocuklarının büyükbabaları Kral Charles’a daha yakın büyümesini istediği ve kraliyet ailesinin diğer üyeleriyle daha fazla vakit geçirmelerini arzuladığı öne sürülüyor.

Çiftin özellikle Cotswolds’da ev baktığı belirtiliyor. Bölgenin Kral Charles ve Kraliçe Camilla’nın Highgrove House konutuna yakın olması da dikkat çekiyor.

Harry’nin ağabeyi Prens William ise ailesiyle Windsor’da yaşıyor. Cotswolds ile Windsor arasının yaklaşık iki saat olması, Harry’nin ailesine yakınlaşma planlarını daha da dikkat çekici hale getiriyor.