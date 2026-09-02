Kimse Beklemiyordu! Tepki Manifest’in Haklarını Aldı

Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış’ın tutuklanmasının ardından grubun geleceği merak edilirken, rapçi Tepki’den dikkat çeken bir hamle geldi. Gerçek adı Kerem Gülsoy olan Tepki, Manifest’in haklarını satın aldığını açıkladı. Üstelik bu kararı neden aldığını da açık açık anlattı.

Tepki’nin açıklamasına göre amaç, Tolga Akış’a destek olmak ve o geri dönene kadar Manifest’in haklarının başka birinin eline geçmesini engellemek.

“Manifest’in Haklarını Aldım”

Katıldığı yayında konuya dair konuşan Tepki, Manifest projesinin haklarını satın aldığını söyledi. Bu hamleyi tamamen Tolga Akış’a destek olmak için yaptığını belirten rapçi, oldukça net ifadeler kullandı.

Tepki, “Tolga’yı sevdiğim için Manifest’in haklarını aldım. Kimse almasın diye. Tolga aramıza geri döner dönmez teslim edeceğim” sözleriyle kararının arkasındaki nedeni anlattı.

Yani Tepki’nin amacı Manifest’i kendi projesine çevirmek değil. Akış geri dönene kadar grubun haklarını korumak.

“İlerleyişinden Mutluyum”

Manifest’in son dönemdeki yükselişinden memnun olduğunu da söyleyen Tepki, grubun yoluna devam etmesini istediğini belirtti.

Ünlü rapçi, “Ben Manifest’in ilerleyişinden mutluyum. O yüzden aldım ben de pause’da” diyerek projenin mevcut durumundan memnun olduğunu dile getirdi.

Bu açıklama, grubun geleceğiyle ilgili belirsizliğin yaşandığı bir dönemde oldukça dikkat çekti.

Tolga Akış Tutuklanmıştı

Manifest’in kurucusu ve menajeri Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akış, savcılık ifadesinin ardından “müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlama ve yayınlamaya aracılık etme” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Akış’ın tutuklanmasıyla birlikte Manifest’in konserleri, yeni projeleri ve yönetim süreci de merak konusu olmuştu. Grupta Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay yer alıyor.