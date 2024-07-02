Serkay Tütüncü'den Zeynep Bastık'a Harbiye'de İlan-ı Aşk

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Harbiye Açıkhava'da gerçekleştirdiği konserle İstanbullu hayranlarıyla bir araya geldi. 30 yaşındaki sanatçıyı konserinde yalnız bırakmayan sevgilisi Serkay Tütüncü, sevgilisine övgüler yağdırarak aşkını ilan etti.

Konseri izlemeye gelenler arasında hayranlarının yanı sıra Bastık'ın bir süredir aşk yaşadığı Serkay Tütüncü de vardı. Habertürk'ün haberine göre Tütüncü, sevgilisinin seslendirdiği tüm şarkılara eşlik ederek destek oldu.

Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık'ın fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak "Birisi Harbiye'yi yakıyor. Bunun için doğmuşsun resmen. Hastayım sana" notunu düştü ve sevgilisine olan hayranlığını dile getirdi.

Daha önce aşk iddialarını kabul etmeyen ve sadece birbirlerini tanıdıklarını söyleyen ünlü çift, bu paylaşımla ilişkilerini gözler önüne serdi. Tütüncü'nün sevgilisine olan desteği ve ilan-ı aşkı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.