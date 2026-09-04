Serkay Tütüncü’den Kayınpederine Olay Gönderme!

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü’nün aşkı, sonunda nikâh masasında mutlu sona ulaştı. Bir süredir birlikte olan çift, ilişkilerinin ikinci yıl dönümünde evlilik kararı aldıklarını duyurmuştu. Serkay Tütüncü de Paris’te yaptığı romantik evlilik teklifiyle Zeynep Bastık’tan “evet” cevabını almıştı.

Çift, 2 Eylül akşamı İzmir Çeşme’de aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle dünyaevine girdi. Düğünden gelen görüntüler ise sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

Düğünde O Detay Dikkat Çekti

Tören sırasında Zeynep Bastık’ın babasıyla Serkay Tütüncü arasında mesafe olduğu yönündeki görüntüler, kısa sürede magazin gündemine taşındı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Bastık’ın babasının damadına karşı soğuk davrandığını öne sürdü.

“Kayınpederi düğünde mesafeli durdu” yorumları peş peşe gelirken, gözler bu kez Serkay Tütüncü’ye çevrildi. Ünlü oyuncunun bu yorumlara nasıl karşılık vereceği merak konusu oldu.

Serkay Tütüncü Sessiz Kalmadı

Tütüncü, hakkında yapılan yorumları görmezden gelmek yerine sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımla yanıt verdi. Ünlü oyuncu, Zeynep Bastık’ın babasıyla birlikte çektiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı.

Ancak videonun asıl dikkat çeken kısmı, üzerine eklediği not oldu. Tütüncü, “Buzlar erimiyor. Sevemedim bu çocuğu” sözlerini kullanarak yapılan yorumlara adeta esprili bir göndermede bulundu.

Dedikodulara Böyle Nokta Koydu

Serkay Tütüncü’nün paylaşımı kısa sürede gündem olurken, videoda kayınpederiyle yan yana olması da dikkatlerden kaçmadı. Böylece düğünde yaşandığı öne sürülen soğukluk iddialarına kendi tarzıyla cevap vermiş oldu.

Çiftin düğünü kadar sosyal medyadaki bu tatlı atışma da magazin gündeminde konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor.