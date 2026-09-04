Serkay Tütüncü’den Kayınpederine Olay Gönderme!

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü’nün düğününde kayınpeder-damat arasında soğukluk olduğu iddia edilmişti. Tütüncü paylaştığı videoyla söylentilere yanıt verdi.

Serkay Tütüncü’den Kayınpederine Olay Gönderme!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-09-2026 22:49

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü’nün aşkı, sonunda nikâh masasında mutlu sona ulaştı. Bir süredir birlikte olan çift, ilişkilerinin ikinci yıl dönümünde evlilik kararı aldıklarını duyurmuştu. Serkay Tütüncü de Paris’te yaptığı romantik evlilik teklifiyle Zeynep Bastık’tan “evet” cevabını almıştı.

Çift, 2 Eylül akşamı İzmir Çeşme’de aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle dünyaevine girdi. Düğünden gelen görüntüler ise sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

Düğünde O Detay Dikkat Çekti

Tören sırasında Zeynep Bastık’ın babasıyla Serkay Tütüncü arasında mesafe olduğu yönündeki görüntüler, kısa sürede magazin gündemine taşındı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Bastık’ın babasının damadına karşı soğuk davrandığını öne sürdü.

“Kayınpederi düğünde mesafeli durdu” yorumları peş peşe gelirken, gözler bu kez Serkay Tütüncü’ye çevrildi. Ünlü oyuncunun bu yorumlara nasıl karşılık vereceği merak konusu oldu.

Serkay Tütüncü Sessiz Kalmadı

Tütüncü, hakkında yapılan yorumları görmezden gelmek yerine sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımla yanıt verdi. Ünlü oyuncu, Zeynep Bastık’ın babasıyla birlikte çektiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı.

Ancak videonun asıl dikkat çeken kısmı, üzerine eklediği not oldu. Tütüncü, “Buzlar erimiyor. Sevemedim bu çocuğu” sözlerini kullanarak yapılan yorumlara adeta esprili bir göndermede bulundu.

Dedikodulara Böyle Nokta Koydu

Serkay Tütüncü’nün paylaşımı kısa sürede gündem olurken, videoda kayınpederiyle yan yana olması da dikkatlerden kaçmadı. Böylece düğünde yaşandığı öne sürülen soğukluk iddialarına kendi tarzıyla cevap vermiş oldu.

Çiftin düğünü kadar sosyal medyadaki bu tatlı atışma da magazin gündeminde konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor.

Benzer Haberler
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un Dubai Pozları Sosyal Medyayı Salladı! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un Dubai Pozları Sosyal Medyayı Salladı!
İbrahim Tatlıses Çeşme’de Görüntülendi! Son Hali Şaşırttı İbrahim Tatlıses Çeşme’de Görüntülendi! Son Hali Şaşırttı
Alina Boz ve Umut Evirgen’den Bebek Pozu! Alina Boz ve Umut Evirgen’den Bebek Pozu!
Kraliyet Unvanı Bile Kurtaramadı! Prens George’a Şok Yasak! Kraliyet Unvanı Bile Kurtaramadı! Prens George’a Şok Yasak!
Derin Talu 23 Yaşında! Ablası Bebeklik Fotoğrafını Paylaştı Derin Talu 23 Yaşında! Ablası Bebeklik Fotoğrafını Paylaştı
CZN Burak 10 Yıllık Değişimini Takipçileriyle Paylaştı: CZN Burak 10 Yıllık Değişimini Takipçileriyle Paylaştı: "Adeta Bir Evrim"
ÇOK OKUNANLAR
Zindandan Tahta Uzanan Bir Efsane! Aşk ve Taht'ın Yeni Tanıtımı Yayınlandı
  • 29-08-2026 13:30

Zindandan Tahta Uzanan Bir Efsane! Aşk ve Taht'ın Yeni Tanıtımı Yayınlandı

Kubat'tan Unutulmayacak Yorum! Teoman'ın İki Çocuk Şarkısını Seslendirdi
  • 29-08-2026 12:58

Kubat'tan Unutulmayacak Yorum! Teoman'ın İki Çocuk Şarkısını Seslendirdi

Cem Yılmaz’dan Sevindiren Haber! Hastaneden Taburcu Oldu
  • 31-08-2026 20:51

Cem Yılmaz’dan Sevindiren Haber! Hastaneden Taburcu Oldu

Acun Ilıcalı Hayatının En Acı Dönemini İlk Kez Anlattı
  • 01-09-2026 10:13

Acun Ilıcalı Hayatının En Acı Dönemini İlk Kez Anlattı

İlayda Alişan ve Berk Bakioğlu Başrolde! Evlilik Güzeldir Dizisinden İlk Detaylar Geldi
  • 29-08-2026 11:26

İlayda Alişan ve Berk Bakioğlu Başrolde! Evlilik Güzeldir Dizisinden İlk Detaylar Geldi