Derin Talu 23 Yaşında! Ablası Bebeklik Fotoğrafını Paylaştı

Derin Talu 23. yaşını kutladı. Ablası Deren Talu ise kardeşi için hazırladığı özel klibin yanı sıra yıllar öncesine ait bebeklik fotoğraflarını paylaştı.

Derin Talu 23 Yaşında! Ablası Bebeklik Fotoğrafını Paylaştı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-09-2026 18:53

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, 23. yaşını kutladı. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen genç isim, yeni yaşını doğum günü pastasıyla verdiği bir pozla kutladı.

Derin Talu’nun bu özel gününde en dikkat çeken sürpriz ise ablası Deren Talu’dan geldi. Kardeşinin doğum gününü es geçmeyen Deren, hem birlikte geçirdikleri anlardan oluşan özel bir klip hazırladı hem de yıllar öncesine ait fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

Ablasından Kalpleri Isıtan Mesaj

Deren Talu, geçtiğimiz yıl hazırladığı ve kardeşiyle birlikte çekilmiş görüntülerden oluşan klibi yeniden paylaşarak Derin’in doğum gününü kutladı.

Paylaşımına İngilizce “Happy birthday my fav person, my soulmate, my partner in crime” notunu düşen Deren, kardeşine olan sevgisini de açıkça gösterdi. Türkçesiyle “İyi ki doğdun; en sevdiğim insan, ruh eşim ve suç ortağım” anlamına gelen bu sözler, iki kardeş arasındaki yakın bağı bir kez daha ortaya koydu.

Bebeklik Fotoğrafıyla Yıllar Öncesine Döndü

Deren Talu’nun paylaşımı bununla da sınırlı kalmadı. Ünlü isim, kardeşi Derin’le birlikte bebeklik dönemlerinde çekilmiş eski bir fotoğrafı da yayınladı.

İki kardeşin yıllar önceki hallerini gören takipçileri adeta geçmişe yolculuk yaptı. Nostaljik kare kısa sürede ilgi görürken, kardeşlerin çocukluk görüntüleri de sosyal medyada beğeni topladı.

Kardeşlik Bağları Bir Kez Daha Gündemde

Deren ve Derin Talu’nun yıllar öncesine ait görüntülerini paylaşması, ikilinin ne kadar yakın olduğunu da bir kez daha gösterdi. Özellikle doğum gününde gelen bu nostaljik sürpriz, Derin için oldukça anlamlı bir kutlama oldu.

23 yaşına giren Derin Talu, yeni yaşını kutlarken ablasının duygusal paylaşımı da günün en konuşulan detaylarından biri haline geldi. İki kardeşin çocukluk fotoğrafı, takipçilerine “Yıllar ne çabuk geçmiş” dedirtti.

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