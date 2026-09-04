Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un Dubai Pozları Sosyal Medyayı Salladı!

Oyuncu Berk Oktay ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için rotayı Dubai’ye çevirdi. Mutlu evlilikleriyle sık sık gündeme gelen çift, tatilde baş başa keyifli zaman geçirirken romantik anlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

İkilinin tatil pozları kısa sürede sosyal medyanın dikkatini çekti. Özellikle Yıldız Çağrı Atiksoy’un paylaştığı aşk dolu kareler, çiftin hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Aşkları Evlilikle Daha da Güçlendi

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’un aşkı uzun süre magazin dünyasının gündeminde kalmıştı. Çift, 10 Eylül 2022’de düzenlenen törenle hayatlarını birleştirerek ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.

Evliliklerinin ardından gelen bebek haberi ise mutluluklarını daha da artırdı. Çift, 21 Mayıs 2024’te kızları Mira Milena’yı kucaklarına aldı. Minik kızlarının aileye katılmasıyla birlikte Oktay ve Atiksoy’un mutluluğu da bambaşka bir boyuta taşındı.

Romantik Pozlar Sosyal Medyayı Salladı

Kızlarıyla birlikte güzel bir aile tablosu çizen çift, zaman zaman özel hayatlarından kareleri takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Bu kez ise Dubai tatilinden gelen romantik görüntüler öne çıktı.

Yıldız Çağrı Atiksoy’un sosyal medya hesabından yayınladığı karelerde çiftin tatilin tadını çıkardığı görüldü. Samimi ve aşk dolu pozlar, takipçilerinden de kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Mutlulukları Gözlerinden Okunuyor

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, hem kariyerleri hem de aile hayatlarıyla dikkat çeken çiftlerden biri. Dubai tatili de ikilinin yoğun tempoya kısa bir mola verip birlikte vakit geçirdiği güzel anlara sahne oldu.

Çiftin paylaşımlarını gören hayranları ise romantik karelere kayıtsız kalmadı. Görünen o ki Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy için Dubai tatili, hem dinlenme hem de aşkı tazeleme fırsatı oldu.