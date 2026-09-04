İbrahim Tatlıses Çeşme’de Görüntülendi! Son Hali Şaşırttı

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören İbrahim Tatlıses, yaz tatili için gittiği Çeşme’de objektiflere takıldı. 74 yaşındaki usta sanatçının son görüntüleri ise kısa sürede gündem oldu.

Safra kesesinde yaşanan enfeksiyon nedeniyle operasyon geçiren Tatlıses, ameliyatın ardından fizik tedavi sürecine girmişti. Ankara’da tedavisine devam eden sanatçı, doktorlarının kontrolünde geçirdiği sürecin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edilmişti.

Safra Kesesinden Ameliyat Olmuştu

İbrahim Tatlıses, yurt dışındaki konserlerinin ardından İstanbul’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerde safra kesesinde enfeksiyon tespit edilince usta sanatçı ameliyata alınmıştı.

Operasyonun ardından bir süre hastanede tedavi gören Tatlıses, daha sonra fizik tedavi için Ankara’ya geçmişti. Buradaki tedavisinin de tamamlanmasıyla birlikte hastaneden ayrılarak dinlenmek üzere Çeşme’ye gitmişti.

Çeşme’deki Görüntüsü Dikkat Çekti

Tatlıses’in Çeşme’de bir kafede vakit geçirirken görüntülenmesiyle birlikte hayranları da sanatçının son halini merak etmeye başladı. Görüntülerde Tatlıses’in önceki dönemlere kıyasla oldukça zayıfladığı ve yüz hatlarının daha belirgin hale geldiği görüldü.

Özellikle yaşadığı kilo kaybı, sosyal medyada yapılan yorumların da odağına yerleşti. Sanatçının sağlık sürecinin ardından böyle görüntülenmesi, sevenlerini ister istemez endişelendirdi.

Hayranları Açıklama Bekliyor

İbrahim Tatlıses’in Çeşme’deki görüntülerinin ardından hayranları, sanatçının sağlık durumunun nasıl olduğunu daha ayrıntılı şekilde merak etmeye başladı. Tatlıses ise şu ana kadar son görüntülerine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Usta sanatçının tedavi sürecini geride bırakıp tatiline devam etmesi sevenlerini sevindirse de son haliyle ilgili soru işaretleri sürüyor. Gözler şimdi Tatlıses’ten gelecek olası sağlık açıklamasına çevrilmiş durumda.