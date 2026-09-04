Kraliyet Unvanı Bile Kurtaramadı! Prens George’a Şok Yasak!

İngiltere tahtının gelecekteki sahibi Prens George için okul heyecanı başladı. Prens William ve Kate Middleton’ın 13 yaşındaki oğlu, 9 Eylül’de ülkenin en prestijli okullarından Eton College’da eğitime başlayacak. Ancak genç prens, okulun teknoloji kuralları nedeniyle akıllı telefon kullanamayacak.

Üstelik George’un kraliyet ailesinden olması da bu konuda ona ayrıcalık sağlamayacak. Okulda hangi öğrenci hangi kurala uyuyorsa George da aynısını yapacak.

Akıllı Telefon Yerine Tuşlu Telefon

Eton College’ın teknoloji konusunda oldukça katı kuralları bulunuyor. Yeni öğrencilerin internete bağlanabilen akıllı telefon kullanmasına izin verilmiyor. Bunun yerine öğrencilere yalnızca arama yapabilen ve kısa mesaj gönderebilen tuşlu telefonlar veriliyor.

Bu uygulamayla öğrencilerin sosyal medyaya, çevrim içi oyunlara ve ders sırasında dikkatlerini dağıtabilecek diğer dijital içeriklere daha az zaman ayırması amaçlanıyor.

Yani George için de işler oldukça net: Akıllı telefon yok, tuşlu telefon var!

İnternet Tamamen Yasak Değil

Tabii öğrencilerin teknolojiyle bağlantısı tamamen kesilmiyor. George’a okulun kablosuz ağına bağlanabilen bir tablet verilecek. Ancak bu cihaz üzerinden internete erişim okul yönetiminin kontrolünde olacak.

Böylece öğrenciler ihtiyaç duyduklarında dijital kaynaklardan yararlanabilecek ama kullanım tamamen başıboş olmayacak.

William ve Harry de Eton’da Okudu

George’un Eton macerası, ailesi açısından da ayrı bir anlam taşıyor. Babası Prens William ve amcası Prens Harry de yıllar önce aynı okulun öğrencileri arasında yer aldı.

George’un ailesi okula yaklaşık 15 dakika uzaklıkta yaşasa da genç prens diğer öğrenciler gibi yatılı kalacak. Üstelik ailesinin ününe rağmen Eton’da herkesle aynı kurallara uyması gerekecek. Kraliyet unvanı bile okulun telefon kuralını değiştiremeyecek.