Alina Boz ve Umut Evirgen’den Bebek Pozu!

Oyuncu Alina Boz ile işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, şimdilerde hayatlarının en heyecanlı dönemlerinden birini yaşıyor. 2 Aralık 2023’te evlenen çift, kısa süre önce anne ve baba olacaklarını duyurarak sevenlerini mutlu etmişti. Şimdi ise tüm hazırlıklar ilk çocuklarını kucaklarına alacakları gün için devam ediyor.

Çiftin bebek heyecanı sosyal medya paylaşımlarına da yansıyor. Özellikle son fotoğraf, ikilinin mutluluğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kız Bebek Müjdesiyle Mutlulukları Katlandı

Alina Boz ve Umut Evirgen, 10 Ağustos’ta düzenledikleri cinsiyet partisiyle bebeklerinin cinsiyetini açıklamıştı. Çift, ilk çocuklarının kız olacağını duyururken yaşadıkları mutluluk da objektiflere yansımıştı.

Böylece çiftin uzun süredir merak edilen heyecanı da tatlı bir şekilde netleşmiş oldu. Şimdi ise gözler, dünyaya gelecek minik kızlarına çevrilmiş durumda.

Umut Evirgen’den Karnına Dokunduğu Anlar

Son olarak birlikte çıktıkları tatilden yeni kareler paylaşan çift, takipçilerini bir kez daha gülümsetti. Umut Evirgen’in, Alina Boz’un artık iyice belirginleşen karnına dokunduğu anları paylaşması dikkat çekti.

Evirgen, bu özel karelere kırmızı kalp ve nazar boncuğu emojileri ekleyerek mutluluğunu da göstermiş oldu. Fotoğraf, çiftin bebeklerini beklerken yaşadığı heyecanı adeta yansıttı.

İlk Bebek İçin Geri Sayım Başladı

Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Alina Boz ve Umut Evirgen, özel hayatlarını çok fazla gündeme taşımıyor. Ancak bebek haberinin ardından yaptıkları paylaşımlarla bu özel süreçten zaman zaman küçük kareleri takipçileriyle paylaşmaya başladı.

Çift için artık yepyeni bir dönem başlıyor. Minik kızlarının gelişiyle birlikte Alina Boz ve Umut Evirgen’in hayatında da yepyeni bir sayfa açılacak. Şimdiden ikilinin tatlı telaşı sosyal medyanın da dikkatini çekmiş durumda.