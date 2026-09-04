CZN Burak 10 Yıllık Değişimini Takipçileriyle Paylaştı: "Adeta Bir Evrim"

Yemek videolarıyla tanınan CZN Burak 2016 ve 2026 yıllarına ait fotoğraflarını yan yana paylaşarak 10 yıllık değişimini gözler önüne serdi.

CZN Burak 10 Yıllık Değişimini Takipçileriyle Paylaştı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-09-2026 18:06

Devasa tepsilerde hazırladığı yemek sunumları ve kameraya bakarak sergilediği tebessümüyle küresel ölçekte tanınan CZN Burak lakaplı şef Burak Özdemir bu kez mutfak şovlarıyla değil, fiziki dönüşümüyle gündeme geldi. Sosyal medya platformu Instagram'da 51 milyonu aşkın takipçi kitlesi bulunan ünlü fenomen son paylaşımında geçmiş ile bugün arasında çarpıcı bir kıyaslama yaptı. Özdemir mesleki kariyerinin ilk parladığı dönem olan 2016 ile 2026 yılındaki güncel halini yan yana getirerek takipçilerinin değerlendirmesine sundu.

10 Yılda Yaşanan Belirgin Dönüşüm

Sosyal medya hesabında yayımladığı karşılaştırmalı fotoğrafa "Sizce değişmiş miyim?" sorusunu ekleyen genç işletmeci aradan geçen 10 yıllık periyotta yaşadığı fiziksel farklılığı net bir şekilde sergiledi. On yıl öncesine ait karede daha kilolu ve genç bir profil çizen Burak Özdemir'in güncel fotoğrafta ciddi oranda zayıfladığı, yüz hatlarının belirginleştiği ve stilinde daha olgun bir çizgi yakaladığı görüldü.

İki dönem arasındaki bu bariz tezat kısa süre içinde dijital mecralarda günün en çok konuşulan magazin konularından biri haline geldi.

Takipçilerden Esprili Yorumlar

Fenomen şefin paylaşımı dakikalar içinde binlerce beğeni alarak geniş bir etkileşim dalgası oluşturdu. Özdemir’in fit ve dinamik görüntüsünü takdir eden kullanıcılar aradaki keskin farkı esprili bir dille "adeta bir evrim" olarak niteledi.

Pek çok takipçi, başarılı şefin yıllar geçtikçe kendini bulduğunu ve çok daha sağlıklı bir görünüme kavuştuğunu dile getirdi. Yorumlarda yalnızca dış görünüş değil, ünlü ismin samimiyeti de öne çıkarıldı. Kullanıcılar şefin değişmeyen tek özelliğinin yardımsever karakteri ve tebessümü olduğuna dikkat çekti.

Mutfak Şovlarından Geniş Çaplı Yardımlara

Geleneksel Türk ve Ortadoğu mutfağını devasa porsiyonlarla harmanlayarak uluslararası bir gastronomi markası inşa eden Burak Özdemir dijital platformlardaki popülaritesini insani yardım faaliyetleriyle destekliyor. Dünyanın farklı noktalarındaki afet bölgelerine, ihtiyaç sahiplerine ve kimsesiz çocuklara bizzat ulaştırdığı yardımlarla takdir toplayan başarılı işletmeci restoran yatırımlarını küresel ölçekte büyütmeyi sürdürüyor. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla formunu koruyan ünlü isim hem sosyal sorumluluk çalışmalarına hem mesleki projelerine hız kesmeden devam ediyor.

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