Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'ya: "Kapında iş dilenecek kadar karaktersiz değilim"

Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, katıldığı bir televizyon programında yaptığı sert açıklamalarla dikkat çekti. Nur Tuğba Namlı'nın YouTube programına konuk olan Ilıcalı, "Survivor’a keşke almasaydım’ dediğiniz kimse var mı?" sorusuna "Nankör insan, kansız adam sevmem" yanıtını verdi. Bu açıklamalar gündem yarattı.

Ilıcalı'nın bu kişiden bahsederken, 2016 yılında Survivor yarışmasına katılan ve sonrasında birçok dizi projesinde yer alan Serkay Tütüncü'yü kastettiği iddia edildi.

"SURVIVOR'A KEŞKE ALMASAYDIM" AÇIKLAMASI

Ilıcalı, "Survivor’a keşke almasaydım’ dediğiniz kimse var mı?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi: "Var, birkaç kansız çıktı. Çocuğu biz ünlü yaptık, bizim sayemizde dizide oynuyor. Survivor’ı soruyorlar 'Survivor’ı bana sormayın' diyor. Ben de aradım 'Kardeşim meraktan soruyorum, sen nasıl ünlü oldun?' dedim. Ben çıktıktan sonra seyrettim bölümleri bana yanlış olmuş dedi. Çıktıktan sonra bizde bir program da yaptın' dedim. Nankör insan, kansız adam sevmem. Ben kimseden teşekkür istemedim. Dokunduğum insanların birçoğu da güzel şeyler söyler. Bana bakışıyla insanlar belli ediyor zaten ama nankörlüğü affetmem."

SERKAY TÜTÜNCÜ'NÜN YANITI

Ilıcalı'nın bahsettiği kişinin Serkay Tütüncü olduğu düşünülüyor. Tütüncü, Ilıcalı'nın açıklamalarına bir yanıt verdi. "Yıllardır televizyon programları yapıyorsun, yapımcılık yapıyorsun… Kanal sahibisin falan… Senin programına gelip varını yoğunluğu koyan yarışmacılara yarışmacına kansız diyorsun… Ne kadar ayıp yaptığın… Kansız değilim Acun abi…" diyen Tütüncü açıklamasında şu sözlere yer verdi:



“Çok şükür kapında iş dilenecek kadar da karaktersiz değilim… Röportajım sonrası telefon konuşmamızı da gayet net hatırlıyorum… Nedenlerini sana güzel bir dille anlatmıştım ve birçoğunda haklı olabilirsin kaçırmış olabiliriz demiştin… Para Bende’yi de Survivor görüntülerini izlemediğim dönemde kabul etmiştim… Bilseydim o kadarını emin ol kabul etmezdim… Bunu da telefonda sana söylemiştim ama yine dinlememişsin belli ki… Sana el pençe divan olmak gerekiyor sanırım kansız olmamak için… Ben hiçbir zaman onlardan olmadım. Kusuruma bakmayacaksın… Ben oraya gelmek için kimseye yalvarmadım, internetten başvurdum elemelere geldim seçildim Ve sonuna kadar da yarıştım ve bitti kariyerimi All Star şampiyonu üzerine kurmadığım için özür dilerim ya gerçekten Survivor ile ilgili detayları girmeyeyim Bence iyice canınız sıkılmasın Hadi eyvallah…”



