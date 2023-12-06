Serkan Keskin ve Meriç Aral evleniyor: Önce ev tutuldu

Geçtiğimiz cumartesi Alina Boz ile Umut Evirgen'in düğününe katılan Serkan Keskin ve Meriç Aral, evlilik hazırlıklarını hızlandırdı. Çift, evlilik için ilk adımı aylar önce atmış ve aileleri arasında nişanlanmıştı. Alina Boz'un düğününde bulunan Keskin ve Aral, muhabirlerin yorumları üzerine kendi düğünlerine hazırlık olarak değerlendirdiklerini ve 2024 yılında gerçekleşeceğini belirtmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ünlü oyuncu çift, evlendikten sonra yaşayacakları evi tutarak bu süreci başlatmış durumda. Moda'da ikamet eden Meriç Aral, evlendikten sonra Serkan Keskin'le birlikte Arnavutköy'deki yeni evlerine taşınacak. Çift, bahar aylarında gerçekleştirmeyi planladıkları düğünleri için şu günlerde uygun bir mekan arayışındalar.