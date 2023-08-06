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Serkan Keskin-Meriç Aral çifti, Bozburun'da ön balayında!

Uzun süredir aşk yaşayan Meriç Aral (34) ile Serkan Keskin (45), nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. Güzel oyuncu, evlilik teklifine 'evet' dediği meslektaşı ile Marmaris Bozburun'da görüntülendi.

Serkan Keskin-Meriç Aral çifti, Bozburun'da ön balayında!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Dünyaevine girmek için hazırlanan Meriç Aral ve Serkan Keskin, önceki gün Marmaris Bozburun'da objektiflere yansıdı.  Deniz keyfi yapan aşıklardan Keskin, basın mensuplarına görüntü vermek istemedi. Sevgilisi şezlonguna geçip bikinisini değiştirirken, Keskin bir süre daha suda kalmaya devam etti.

Kameralara yakalanmama uğraşının boşuna olduğunu fark eden Keskin, başka bir iskeleden çıkıp, hızla gözlerden kayboldu.

Oyuncu çift, akşam saatlerinde güneşlenmeyi tercih etti. Bu sırada Keskin'in, havlusuyla göbeğini kapatması dikkat çekti.

Ön balayında neşesi bir hayli yerinde olan Meriç Aral, düzgün fiziği ile tüm bakışları üzerinde topladı.

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