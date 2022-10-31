Serkan Çayoğlu’nun yeni projesi belli oldu!

Serkan Çayoğlu, Neslihan Atagül’le başrol oynadığı “Ahh Belinda” filminin ardından son olarak Ümit Ünal’ın yazdığı, Kerem Ayanoğlu’nun ise yönettiği “Oregon” adlı sinema filminin çekimlerine başlamış, çekimler geçen haftalarda tamamlamıştı. Yakışıklı oyuncu 2023’te vizyona girecek olan filmde Ferit Aktuğ, Selen Uçer, Nazlı Bulum, Özgür Emre Yıldırım, Nejat İşler, Zihni Göktay ve Nevra Serezli’yle kamera karşısına geçmişti. Film çekimlerinin hemen ardından verdiği röpotajda yeni dizi görüşmeleri yaptığını anlatan Çayoğlu’nun projesi merak konusu olmuştu.

Ünlü oyuncunun yeni dizi projesi belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Serkan Çayoğlu, MF Yapım’ın FOX için çekeceği “Aşk-ı Destan /Gülcemal” dizisinin başrolü oldu. Senaryosunu Eda Tezcan’ın yazdığı dizi Bolu’da dilden dile söylenip duran Gülcemal ve kardeşlerinin hazin hikayesini anlatıyor. Cast çalışmaları devam eden dizini henüz yönetmeni belli değil.