Serhat Teoman ve Leyla Feray'dan evlilik itirafı!

Ünlü oyuncu çift Serhat Teoman ve Leyla Feray, geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde kuyumcuda alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Evlilik dedikoduları arasında kuyumcuda görüntülenmeleri dikkat çekince, basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtlayan çift, evlilikle ilgili düşüncelerini de paylaştı.





Gazetecilerin "Evlilik hazırlıkları mı yapıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Serhat Teoman gülümseyerek, "Evlendirecek ya, taktı kafayı diyerek," esprili bir yanıt verdi. Ardından konuya açıklık getiren Teoman, "Evlilik hazırlığı için altın almaya gelmedik, ama sizin evliliğe taktığınız gibi bizim de niyetimiz var. Artık vakti zamanı geldi gibi düşünüyoruz," dedi.

Serhat Teoman, basının evlilik sorularına nazik bir şekilde yanıt verirken esprili tavrını da korudu: "Bu tarz sohbetleri de hiç sevmem ya," diyerek sohbeti sonlandırdı. Çiftin sıcak açıklamaları, hayranları tarafından olumlu yorumlar alırken, ünlü çiftin evlilik yolunda bir adım atıp atmayacağı merak konusu oldu.