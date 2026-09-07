Serhat Kılıç’ın Odasıyla İlgili İtiraf! Ertan Saban Şaşırttı

Serhat Kılıç için düzenlenen anma töreninde Ertan Saban yıllar önce yaşanan bir anısını anlattı. Saban’ın sigara itirafı duygusal anlar yaşattı.

Serhat Kılıç’ın Odasıyla İlgili İtiraf! Ertan Saban Şaşırttı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-09-2026 13:57

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde duygusal bir anma töreni düzenlendi. Kılıç’ın naaşı, yıllarca emek verdiği sahneye getirilirken sanat dünyasından çok sayıda isim de son görev için bir araya geldi.

Ahmet Mümtaz Taylan, Hazar Ergüçlü, Serkan Çayoğlu, Alina Boz, Umut Evirgen, Ertan Saban, Şevket Çoruh, Ayça Bingöl ve Songül Öden’in de aralarında bulunduğu birçok meslektaşı, Serhat Kılıç’la ilgili anılarını paylaşarak ona veda etti.

Ertan Saban’dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf

Tören sırasında söz alan Ertan Saban ise herkesi hem gülümseten hem de duygulandıran bir anısını anlattı. Kılıç’la geçmişten gelen dostluğundan bahseden Saban, arkadaşının olmadığı günlerde yaptığı küçük bir “kaçamağı” yıllar sonra itiraf etti.

Saban, “Hepinizin önünde helallik isteyeceğim ondan. Çünkü o gelmediği günlerde odasına girip sigaralarını çalıyordum. Hakkını helal etsin” diyerek salondakileri duygulandırdı.

“Geldik Aşkım, Sahnedeyiz”

Törendeki en hüzünlü anlardan biri de Serhat Kılıç’ın sekiz yıllık sevgilisi Özlem Esmergül’ün gelişiyle yaşandı. Esmergül, cenaze aracının yanında gözyaşlarına hakim olamadı. Kılıç’ın naaşı sahneye taşınırken söylediği “Geldik aşkım, sahnedeyiz” sözleri ise yürekleri burktu.

Son Yolculuğuna Ankara’da Uğurlanacak

Evinde hayatını kaybeden Kılıç’ın kesin ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı. Otopsi sürecinin ardından naaşı yakınlarına teslim edildi.

Ünlü oyuncu, Harbiye’deki vedanın ardından Ankara’ya götürülecek. Kılıç için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze namazı kılınacak ve ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

“Seksenler”deki Ergun Plak karakteriyle hafızalara kazınan Kılıç, “Ezel”, “Söz” ve “Kuruluş Osman” gibi yapımlarda da rol almıştı.

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