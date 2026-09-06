Serhat Kılıç'ın Cenaze Programı Belli Oldu: İlk Tören Harbiye'de

İstanbul Kağıthane'deki evinde 51 yaşında hayata veda eden tiyatro ve televizyon oyuncusu Serhat Kılıç’ın son yolculuğuna uğurlanacağı program netleşti. Nurtepe Mahallesi'ndeki dairesinde hareketsiz bulunmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen başarılı sanatçının cenaze merasimine ilişkin detayları menajerlik ofisi kamuoyuna duyurdu. Meslektaşlarını ve sevenlerini yasa boğan usta aktör için hem İstanbul'da hem Ankara'da veda programları tertip edilecek.

Otopsi İşlemlerinin Ardından Cenaze Aileye Teslim Edildi

Olay günü adrese intikal eden sağlık görevlileri ve polis birimleri evde gerekli ilk incelemeleri tamamladı. Kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla sanatçının naaşı Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Kurum hekimlerinin gerçekleştirdiği otopsi sürecinin sona ermesiyle resmi prosedürler tamamlandı ve yetkililer cenazeyi Kılıç'ın ailesine teslim etti. Aile fertleri defin öncesi dini vecibeleri yerine getirmek üzere cenazeyi Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne nakletti.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Anma Töreni

Kılıç'ın menajeri, sanatçının ani kaybının ardından sevenlerinden çok sayıda taziye mesajı aldıklarını belirtti. Yıllarca tiyatro sahnelerinde ter döken tecrübeli oyuncu için ilk tören adresi olarak Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi seçildi. Açıklanan takvime göre pazartesi günü saat 12.00’de başlayacak olan anma programında dostları, meslektaşları ve tiyatro camiası hazır bulunacak. Sanatçı arkadaşları, Kılıç'ın sahne sanatlarına adanmış ömrünü ve oyunculuk kariyerindeki başarılarını bu tarihi salonda yad edecek.

Salı Günü Ankara'da Toprağa Verilecek

İstanbul’daki merasimin sona ermesiyle birlikte Serhat Kılıç’ın naaşı gençlik yıllarını geçirdiği ve üniversite eğitimi aldığı başkent Ankara’ya doğru yola çıkarılacak. Cenaze namazı salı günü başkentin simge ibadethanelerinden Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde öğle namazını takiben kılınacak. Kılınacak namazın ve helallik alınmasının ardından usta oyuncu, ailesinin ve sevenlerinin dualarıyla Ankara'da toprağa verilecek. Menajeri, "Çok ani bir kayıp yaşadık, büyük bir üzüntü içindeyiz" diyerek sanatçının hatırasına değer veren tüm sevenlerini törenlere davet etti.