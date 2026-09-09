Serhat Kılıç'ın Anma Töreninde Oyuncu Özge Özder’den Fotoğraf İsteğine Sert Çıkış!

Oyuncu Serhat Kılıç’ın hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Kılıç’ın ailesi, yakınları ve sanatçı dostlarının katıldığı törende gözyaşları sel olurken, Özge Özder de oldukça zor anlar yaşadı.

Eşi Sinan Güleryüz ile birlikte törene katılan Özder, Serhat Kılıç için düzenlenen anmada gözyaşlarına hakim olamadı. Tören boyunca yaşadığı üzüntü yüzünden okunan oyuncu, çıkışta ise hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.

Fotoğraf İsteğine Tepki Gösterdi

Anma töreninin ardından mekândan ayrılan Özge Özder’den bir kişi fotoğraf istedi. Yaşadığı acının etkisi henüz geçmemiş olan oyuncu, bu istek karşısında tepkisini gizlemedi.

Özder’in, “Ne yapıyorsun ya, biraz saygınız olsun” sözleri dikkat çekti. Oyuncunun bu tepkisi, böyle hassas bir günde fotoğraf talep edilmesine duyduğu rahatsızlığı açıkça ortaya koydu.

Özellikle yakın zamanda kaybettiği meslektaşı için düzenlenen törenden çıkan Özder’in yaşadığı üzüntü düşünüldüğünde, fotoğraf isteğinin zamanlaması da dikkat çekti.

Daha Önce de Sitem Etmişti

Özge Özder’in bu konudaki hassasiyeti aslında yeni değil. Oyuncu daha önce yaşadığı benzer bir olay nedeniyle duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirmişti.

Özder, hastanede kendisini büyüten dedesini kaybettiği dönemde koridorda çökmüş halde ağlarken fotoğrafının çekildiğini anlatmış ve bu durumdan çok incindiğini söylemişti.

O dönem yaptığı açıklamada, insanların böyle zor anlarda karşı tarafın yaşadığı duyguyu da düşünmesi gerektiğini vurgulamıştı.

“Biraz Saygınız Olsun”

Serhat Kılıç’ın anma töreninden gözyaşları içinde çıkan Özge Özder’in bu kez de benzer bir durumla karşılaşması, tepkisini beraberinde getirdi.

Oyuncunun sözleri aslında yaşanan durum karşısındaki duygusunu oldukça net özetledi. Özder, böyle acılı bir günün ardından insanların biraz daha anlayışlı ve duyarlı olması gerektiğine dikkat çekmiş oldu. Törenin hüznüyle mekândan ayrılan oyuncunun yaşadığı bu an, gecenin en dikkat çeken detaylarından biri oldu.