Uzak Şehir 64. Bölümde Bomba Gelişme! Alya Geri Döndü

Uzak Şehir’in 64. bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı. Alya’nın Cihan’a söylediği “Sensiz yapamıyorum” sözleri yeni sezona damga vururken fragman sosyal medyada gündem oldu.

Uzak Şehir 64. Bölümde Bomba Gelişme! Alya Geri Döndü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-09-2026 14:34

Geçtiğimiz sezona damga vuran Uzak Şehir, yeni sezonuyla ekranlara dönmek için artık gün sayıyor. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrollerini paylaştığı dizi, yayınlandığı dönemde hem hikâyesiyle hem de aldığı reytinglerle adından sıkça söz ettirmişti. Şimdi ise gözler 64. bölüme çevrilmiş durumda.

Dizinin 14 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden üçüncü tanıtım da yayınlandı. Fragmanı gören izleyiciler daha şimdiden sosyal medyada yorum yağmuruna tuttu.

Alya’dan Cihan’a Duygusal Sözler

Yeni tanıtıma Alya’nın Cihan’a söylediği sözler damga vurdu. Alya’nın “Sensiz yapamıyorum demeye geldim” sözleri, ikilinin hikâyesini yakından takip edenleri bir hayli duygulandırdı. Özellikle sezon finalinde yaşanan onca olayın ardından Alya’nın yeniden Cihan’ın karşısına çıkması merakı daha da artırdı.

Fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medyada “Alya gitmemiş geri dönmüş”, “Sensiz yapamıyorum demeye geldim sözleri paramparça etti bizi” ve “İnanılmaz güzel bir fragman” gibi yorumlar yapıldı.

Albora’da Sular Yine Durulmuyor

Uzak Şehir’in sezon finalinde Alya ve Cihan, yaşadıkları tüm zorlukların ardından aşklarını büyük bir düğünle taçlandırmaya hazırlanıyordu. Ancak Albora konağında mutluluk uzun sürmedi. Meryem’in sakladığı büyük sır, Boran’ın eline geçerken işler bir anda yeniden karıştı.

Boran’ın Cihan’dan intikam alma isteği, Alya’yı da çok zor bir kararın ortasında bıraktı. Silah seslerinin yükseldiği, fedakârlıkların yapıldığı o gece herkesin hayatı değişti.

Yeni Bölüm Merakla Bekleniyor

Sezon finalinde yaşananların ardından yeni bölümde neler olacağı büyük merak konusu. Alya ve Cihan’ın yeniden nasıl bir yol izleyeceği ve Albora’daki dengelerin nasıl değişeceği şimdiden konuşuluyor. Uzak Şehir, 14 Eylül’de 64. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

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