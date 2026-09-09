Defne Samyeli Dayanamadı! Cem Yılmaz İçin Bakın Ne Dedi

Cem Yılmaz’ın geçirdiği kalp krizi sonrası Defne Samyeli’den dikkat çeken açıklama geldi. Eski sevgilisiyle görüştüğünü söyleyen Samyeli “Çok korktum” dedi.

Defne Samyeli Dayanamadı! Cem Yılmaz İçin Bakın Ne Dedi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-09-2026 15:49

Cem Yılmaz’ın geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunu sevenlerini oldukça korkuttu. Ünlü komedyen 29 Ağustos’ta Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki yazlık evinde rahatsızlandı. Göğüs ve sırtında şiddetli ağrı hisseden Yılmaz, önce Ayvacık Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Yapılan kontrollerin ardından Yılmaz’a anjiyo uygulandı. El bileğinden gerçekleştirilen balon ve stent işlemi yaklaşık 40 dakika sürdü. Hastanede iki gün boyunca takip edilen ünlü komedyen daha sonra sağlık durumunun iyi olmasıyla taburcu edildi.

“Çok Korktuk Çok Üzüldük”

Yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili sevenlerine de sosyal medyadan bilgi veren Cem Yılmaz yaşadığı ağrıyı anlattı ve kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Yılmaz’ın açıklaması sonrası hayranları da derin bir nefes aldı.

Bu süreçte Yılmaz’a destek veren isimlerden biri de yıllar önce aşk yaşadığı Defne Samyeli oldu. 2019 yılında yollarını ayıran ve yaklaşık 1,5 yıl birlikte olan Samyeli eski sevgilisinin sağlık durumuyla ilgili ilk kez konuştu.

Eski Sevgilisinden Destek Geldi

Bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Defne Samyeli’ye Cem Yılmaz’la bu süreçte görüşüp görüşmediği soruldu. Samyeli, hiç tereddüt etmeden “Konuştum, elbette konuştum” diyerek Yılmaz’la iletişim kurduğunu söyledi.

Ünlü isim, yaşadığı endişeyi de açıkça dile getirdi. Son dönemde yakın çevrelerinden de üzücü haberler aldıklarını belirten Samyeli, Cem Yılmaz için çok korktuğunu ve çok üzüldüğünü söyledi.

Samyeli’nin Sözleri Dikkat Çekti

Defne Samyeli’nin eski sevgilisi hakkında yaptığı bu açıklama ikilinin yıllar sonra yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken Samyeli’nin “çok korktum” sözleri yaşadığı endişeyi gözler önüne serdi.

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