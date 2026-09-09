Güllü Soruşturmasında Yeni Gelişme! “Sisi” Lakaplı Seyhan Soylu Tutuklandı!

Magazin dünyasında “Sisi” lakabıyla tanınan Seyhan Soylu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama kararı çıktı. Organizatörlük ve menajerlik çalışmalarıyla tanınan Soylu’nun ismi, geçtiğimiz dönemde hayatını kaybeden sanatçı Güllü hakkında yürütülen soruşturmayla da gündeme gelmişti.

Tutuklama kararının ardından gözler Soylu’nun avukatlarının yapacağı açıklamaya çevrildi. Avukatları Fıratcan Kalız ve Aslı Nur Çanakçı Çapan ise karar sonrası yazılı bir açıklama yaparak önemli bir noktaya dikkat çekti.

“Tutuklama Ceza Değil”

Soylu’nun avukatları, tutuklama kararının kesinleşmiş bir suç anlamına gelmediğini özellikle vurguladı. Açıklamada tutuklamanın ceza ya da mahkûmiyet hükmü olmadığı, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesi için uygulanan geçici bir tedbir olduğu belirtildi.

Avukatlar ayrıca Soylu’nun tutuklanmasının ardından kamuoyunda “suçlu bulundu” şeklinde bir algı oluşmasının doğru olmadığını söyledi. Yani hukuki süreç henüz devam ediyor ve ortada kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmuyor.

Masumiyet Karinesine Dikkat Çektiler

Açıklamada masumiyet karinesine de dikkat çekildi. Avukatlar, kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadığı sürece hiç kimsenin suçlu ilan edilemeyeceğini hatırlattı. Bu nedenle soruşturma sürecindeki iddiaların, kesinleşmiş gerçekler gibi değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Karara İtiraz Edilecek

Seyhan Soylu’nun avukatları, tutuklama kararına itiraz edeceklerini de duyurdu. Dosyada bulunan delillerin objektif şekilde değerlendirileceğine inandıklarını belirten avukatlar, hukuki sürecin sonunda müvekkillerinin beraat ederek aklanacağına inandıklarını ifade etti.

Bundan sonraki süreçte gözler hem soruşturmanın seyrine hem de yapılacak itirazın sonucuna çevrilecek. Soylu cephesinin de gelişmeleri yakından takip ettiği ve gerekli hukuki adımların atılacağı belirtildi.