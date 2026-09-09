Aileleri Büyüdü! Burak Çelik ve Ece Bayrak’tan Bebek Müjdesi

Burak Çelik ve Ece Bayrak ikinci çocuklarını kucaklarına aldı. Kızları dünyaya gelen çift, bebeklerine Zeynep İlay adını verdiğini sosyal medyadan duyurdu.

Aileleri Büyüdü! Burak Çelik ve Ece Bayrak’tan Bebek Müjdesi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-09-2026 16:56

Oyuncu Burak Çelik ile menajer eşi Ece Bayrak ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Çiftin merakla beklediği kızları dünyaya geldi ve minik bebeklerine Zeynep İlay adını verdiler.

Çelik, mutlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kızını kucağına almanın heyecanını yaşayan oyuncu paylaşımında “Ailemiz büyüyor. Kızımızı sağlıkla kucağımıza aldık. Çok şükür. Hoş geldin güzel kızım Zeynep İlay” ifadelerini kullandı.

Ayaz’dan Sonra Kızları Geldi

Burak Çelik ve Ece Bayrak 26 Aralık 2024’te Karadağ’da düzenlenen törenle hayatlarını birleştirmişti. Evliliklerinin üzerinden çok geçmeden anne-baba olarak 8 Ağustos 2025’te oğulları Ayaz’ı kucaklarına aldılar.

Ayaz’ın doğumuyla birlikte ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan ikili şimdi de ikinci çocuklarının mutluluğunu yaşıyor. Böylece ailenin neşesi bir hayli arttı.

İkinci Bebek Müjdesi Gelmişti

İkinci kez bebek beklediklerini geçtiğimiz mart ayında yaptıkları paylaşımla duyurmuşlardı. O dönemde bu kez bir kız çocuklarının olacağını açıklayan Burak Çelik ve Ece Bayrak doğum için gün saymaya başlamıştı.

Beklenen gün sonunda geldi ve çift kızlarına kavuştu. Zeynep İlay’ın dünyaya gelişi aile için yeni ve heyecan dolu bir dönemin de başlangıcı oldu.

Zeynep İlay’a Hoş Geldin

Burak Çelik’in paylaşımı kısa sürede sevenlerinden çok sayıda tebrik mesajı aldı. Oyuncunun özellikle “Çok şükür” ve “Hoş geldin güzel kızım” sözleri yaşadığı mutluluğu açıkça ortaya koydu.

Öte yandan Ece Bayrak’ın ilk evliliğinden Ecem adında bir kızı daha bulunuyor. Böylece Zeynep İlay’ın gelişiyle birlikte çiftin ailesi daha da büyümüş oldu. Çelik ve Bayrak’ın önümüzdeki günlerde kızlarıyla ilgili yeni kareleri takipçileriyle paylaşması bekleniyor.

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