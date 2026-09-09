Selena Gomez’den Duygulandıran Bebek Paylaşımı! “Bir Gün”

Çocuk yaşta şöhretle tanışan Selena Gomez yıllar içinde hem oyunculuğuyla hem müzik kariyeriyle dünya çapında bir isim haline geldi. Özel hayatını mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamaya çalışan Gomez geçtiğimiz yıl müzik yapımcısı Benny Blanco ile evlenerek hayalini kurduğu aile hayatına adım attı.

Şimdi ise Gomez’in son paylaşımı uzun zamandır dile getirdiği annelik isteğini gündeme taşıdı. Instagram Hikayeler bölümünde yeni doğmuş bir bebekle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak fotoğrafın üzerine “Bir gün...” notunu yazdı.

Annelik Hayalini Hiç Gizlemedi

Gomez’in bu paylaşımı aslında ilk kez yaptığı bir gönderme değil. Daha önce de annelik isteğini açıkça dile getirmişti. 2025 yılında Wizards Beyond Waverly Place dizisinin finalinden bir sahne paylaşan Gomez, Alex Russo karakterinin anne olmasına gönderme yaparak “Umarım bir gün ben de öyle olurum” demişti.

Bu nedenle son paylaşımı da hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Gomez’in annelik hayalinden vazgeçmediğini gösteren bu küçük ama anlamlı paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Hamilelik Konusunda Zor Bir Gerçek

2024 yılında yaptığı açıklamada bazı sağlık sorunları nedeniyle kendi bebeğini taşımasının hem kendisi hem bebek açısından risk oluşturabileceğini söylemişti. 2013 yılında lupus teşhisi konularak 2017’de böbrek nakli geçirmişti.

Kendi çocuğunu taşıyamayacağını öğrenmenin kendisi için kolay olmadığını anlatan yıldız, taşıyıcı annelik ve evlat edinme gibi seçeneklerin de gelecekte değerlendirilebileceğini belirtmişti.

“Bir Gün” Umudunu Koruyor

Yaşadığı zorluklara rağmen annelik isteğini rafa kaldırmış değil. Benny Blanco ile kurduğu evliliğin ardından yaptığı son paylaşım da bu hayalin hâlâ kalbinin bir köşesinde olduğunu gösterdi. “Bir gün...” şeklindeki kısa mesajı, hayranları tarafından da duygusal yorumlarla karşılandı.