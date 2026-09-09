Ceyda Ateş’ten Korkutan Haber! Sonunda Ameliyat Oldu

Oyuncu Ceyda Ateş yaklaşık iki yıldır uğraştığı omuz probleminden kurtulmak için sonunda ameliyat oldu. Uzun zamandır devam eden ağrılar nedeniyle zor günler geçiren Ateş daha önce operasyon fikrine pek sıcak bakmıyordu. Fakat omzundaki yırtığın ilerlemesiyle birlikte ameliyat kaçınılmaz hale geldi.

Buğra Toplusoy ile 2018 yılında evlenen oyuncu 2020’de kızı Talia’yı dünyaya getirmişti. Bir süredir ailesiyle ABD’de yaşayan Ateş, sosyal medya üzerinden hayatından gelişmeleri takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

“İki Yıl Direndim”

Hastane odasında çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak ameliyat geçirdiğini duyurdu. Oyuncunun notunda “İki yıl direndim ve sonunda omuz ameliyatını olmak zorunda kaldım. Takip edenler bilir bu süreci...” ifadeleri yer aldı.

Ateş’in sözleri daha önce yaşadığı sağlık sorununu takip eden hayranlarının da dikkatini çekti. Oyuncunun uzun süre operasyonu ertelemeye çalıştığı biliniyordu.

Ameliyat Olmak İstemiyordu

Daha önce yaptığı bir açıklamada omzundaki yırtığın giderek ilerlediğini ve ağrılarının artık dayanılmaz hale geldiğini anlatmıştı. Tedavi gördüğünü ancak beklediği sonucu alamadığını söyleyen oyuncu ameliyatın son seçenek olduğunu belirtmişti.

“Ameliyat işin sonu ama olmak istemiyorum” diyerek mümkün olduğu kadar operasyon geçirmemek için direnmişti. Ancak aradan geçen iki yılın ardından durum değişti ve oyuncu ameliyat masasına yatmak zorunda kaldı.

Şimdi Sıra İyileşmekte

Ceyda Ateş’in paylaşımı sonrası gözler iyileşme sürecine çevrildi. Oyuncunun bundan sonraki dönemde sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri yine sosyal medya hesabından paylaşması bekleniyor. Şimdilik Ateş için en önemli konu ise bu süreci rahat bir şekilde atlatıp eski sağlığına kavuşmak.