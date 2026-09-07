Serhat Kılıç Soruşturmasında Şok! Sevgilisi İfade Değiştirdi

51 yaşındaki oyuncu Serhat Kılıç’ın İstanbul Kağıthane’deki evinde hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürerken, dosyaya yeni bir detay daha girdi. Kılıç’ın kız arkadaşı Özlem Esmergül’ün emniyette ve savcılıkta verdiği ifadeler arasındaki fark dikkat çekti.

Esmergül, Kılıç’ı 8 yıldır tanıdığını ve ölümünden iki gün önce kendisiyle telefonda görüştüğünü anlattı. Oyuncunun sağlık sorunları nedeniyle sete gidemediğini ve bu durumun kendisini oldukça zorladığını söyledi.

“Sağlık Durumu Çok Kötüydü”

Esmergül’ün ifadesine göre Kılıç, son görüşmelerinde sağlık durumunun kötü olduğunu belirtmişti. Boyun fıtığı nedeniyle tedavi gördüğü ve bu rahatsızlığın günlük hayatını ve işini etkilediği de anlatıldı.

Kılıç’tan bir süre haber alamayan Esmergül, başlangıçta durumdan şüphelenmediğini söyledi. Bunun nedenini ise oyuncunun zaman zaman küstüğü kişilerle günlerce iletişim kurmaması olarak açıkladı.

Ancak daha sonra içine bir şüphe düştüğünü belirten Esmergül, yedek anahtarla eve girdi ve Kılıç’ı salondaki koltukta hareketsiz halde buldu.

İfadeler Arasındaki Fark Dikkat Çekti

Soruşturmanın en dikkat çeken noktalarından biri ise Esmergül’ün madde ve alkol kullanımıyla ilgili farklı ifadeleri oldu. Emniyette Kılıç’ın madde ve alkol bağımlılığı olmadığını söyleyen Esmergül, savcılık ifadesinde ise Kılıç’ın uyuşturucu ve alkol kullandığını bildiğini, son altı aydır kokain kullandığını iddia etti.

Bu ifadelerin soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Evde Şüpheli Maddeler Bulundu

Olay yeri inceleme raporunda da evde dikkat çeken bulgular yer aldı. Salondaki metal kutu ve bir valizde, uyuşturucu olduğu değerlendirilen yeşil renkli bitkisel maddeler bulunduğu kaydedildi. Ayrıca sigara sarma kağıtları ve rulo haline getirilmiş banknotlar da tespit edildi.

Kılıç’ın kesin ölüm nedeni ise henüz netleşmiş değil. Soruşturma ve incelemeler devam ediyor.