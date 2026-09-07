Arzu Sabancı ve Dostlarından Bodrum’da Olay Kutlama!

Bodrum’da yine bol kahkahalı, bol eğlenceli bir gece yaşandı. Sosyetenin tanınan isimlerinden Arzu Sabancı, Aslı Gümüşel, Melis Tok ve Işık Tekışık, doğum günlerini aynı partiyle kutladı. Başak burcu olan dört isim için düzenlenen özel gecede dostlar bir araya gelirken, ortaya da oldukça renkli görüntüler çıktı.

Dört arkadaşın yeni yaşlarını birlikte kutlama fikri, geceye ayrı bir hava kattı. Her biri için özel olarak hazırlanan dört pasta da gecenin en dikkat çeken detaylarından biri oldu.

Dört Pasta Dört Ayrı Dilek

Partide dört doğum günü sahibini de ayrı ayrı mutlu eden bir sürpriz vardı. Her biri için hazırlanan pastalar masadaki yerini alırken, Arzu Sabancı, Aslı Gümüşel, Melis Tok ve Işık Tekışık sırayla mumlarını üfledi.

Yeni yaşlarını dostlarıyla birlikte karşılayan dört isim, gecenin tadını doyasıya çıkardı. Kutlamalar sırasında bol bol sohbet edildi, kahkahalar havada uçuştu.

Yakın Dostları da Geceye Katıldı

Bu özel gecede doğum günü sahiplerini yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı. Arzu Sabancı’nın kızları Tuğana Sabancı Kaya, Melisa Sabancı Kanatlı ve Zeynep Çelikoğlu’nun yanı sıra Çiğdem Yüksel, Melis Ağazat, Mehtap Ferah ve Güneş Sertkaya da partiye katılan isimler arasındaydı.

Dostların buluştuğu gecede sohbet ve eğlence bir an olsun hız kesmedi. Herkesin keyifli vakit geçirdiği partide bol bol fotoğraf da çekildi.

Gece Dansla Devam Etti

Kutlamanın ilerleyen saatlerinde Arzu Sabancı ve Aslı Gümüşel, mumlarını üfledikten sonra birlikte dans etti. Neşeli anların yaşandığı Bodrum gecesi, dostların eğlencesiyle devam etti.

Dört doğum gününün tek gecede buluştuğu parti, kahkaha, dans ve güzel anılarla sona erdi.