Sergen Yalçın Etiler’de Gece Kulübü Çıkışı Yakalandı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Etiler’de gece kulübü çıkışı görüntülendi. Aracındaki iki kadın sosyal medyada gündem oldu.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-10-2025 11:32

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz akşam Etiler’deki bir gece kulübü çıkışında objektiflere takıldı. Son dönemde kardeşinin vefatıyla zor günler geçiren ünlü teknik adam, bu kez sosyal hayatıyla gündeme geldi.

Kardeş Acısından Sonra İlk Kez Görüntülendi

Geçen aylarda kardeşini kaybeden Sergen Yalçın, bir süre sessizliğe gömülmüştü. Ancak önceki gece dostlarıyla birlikte Etiler’de bir mekânda eğlendi. Gece geç saatlerde mekândan ayrılan Yalçın, çıkışta kendi aracının direksiyonuna geçti.

Aracındaki Detay Dikkat Çekti

Ünlü teknik adamın yan koltuğunda kucak kucağa oturan iki kadın dikkatlerden kaçmadı. Bu görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Mekân çıkışında muhabirlerin yönelttiği sorulara cevap vermeyen Sergen Yalçın, yalnızca kısa bir süre durup ardından hızla aracını hareket ettirerek uzaklaştı.

Sosyal Medyada Esprili Yorumlar

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları arasında esprili paylaşımlar yapıldı. Özellikle “Etiler dolmuşu mu bu?” şeklindeki yorumlar kısa sürede viral oldu. Eğlenceli tavırlarıyla bilinen Yalçın’ın bu görüntüsü, futbol camiasında da konuşulan konular arasına girdi.

