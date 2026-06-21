Bu Kim Kardashian mı? Şok Değişim!

Kim Kardashian bu kez alıştığımız halinin dışına çıktı. Genelde koyu saçlarıyla gördüğümüz ünlü isim platin sarısı saçlarıyla ortaya çıkınca herkes bir anda “Bu gerçekten Kim mi?” diye sormaya başladı.

Los Angeles’ta görüntülenen Kardashian saçlarını tamamen açtırarak bambaşka bir görünüme bürünmüş.

Marilyn Monroe İlhamı Dikkat Çekti

Bu değişimin arkasında ise ünlü bir ilham var: Marilyn Monroe. Kim Kardashian’ın daha önce de Monroe’ya olan ilgisi biliniyor. Hatta 2022 Met Gala’da Monroe’nun ikonik elbisesini giyerek uzun süre konuşulmuştu.Şimdi de saçlarını platin sarısına boyatarak yine aynı efsane isme gönderme yaptığı konuşuluyor.

Kardashian sadece saçlarıyla değil genel tarzıyla da dikkat çekti. Bir dermatoloji kliniğine giderken görüntülenen ünlü yıldız omuz hizasında açık sarı saçlarıyla oldukça farklı bir hava yakalamıştı. Üzerinde trençkot güneş gözlüğü ve beyzbol şapkası vardı ama en çok konuşulan yine saçları oldu.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Kim Kardashian’ın yeni hali sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kimileri bu değişimi çok beğenirken kimileri de “eski hali daha iyiydi” yorumunu yaptı. Ama net olan bir şey var ki Kardashian yine dikkat çekmeyi başardı. Yaptığı her değişim gibi bu da geniş bir yankı uyandırdı.

Kardashian’ın Monroe’ya olan ilgisi aslında yeni değil. Daha önce onun giydiği tarihi elbiseyi giymesi ve saçlarını o stile yakın kullanması çok konuşulmuştu. Şimdi de platin sarısı saçlarla aynı çizgiye dönmesi “Monroe etkisi” yorumlarını yeniden gündeme getirdi.

Yeni İmajıyla Gözler Üzerinde

45 yaşındaki ünlü isim her zamanki gibi stil değişimiyle yine gündemin tam ortasına oturdu. Bu tür radikal değişiklikler Kardashian için yeni değil ama her seferinde aynı etkiyi yaratmayı başarıyor.

Kısacası Kim Kardashian yine yaptı yapacağını ve yeni imajıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.