Güzide Duran ve Fikret Orman’dan Şok Paylaşım!

Güzide Duran ile Fikret Orman bir süredir birlikte ve bu ilişki zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla gündeme geliyor. Eski model Duran, Adnan Aksoy ile devam eden boşanma sürecinin ortasında özel hayatıyla da konuşulmaya devam ediyor.

Son yaptığı paylaşım ise önceki dönemlere göre biraz daha dikkat çekici oldu çünkü bu kez Fikret Orman’ın yüzü de net bir şekilde görüldü.

Daha Önce Gizli Paylaşımlar Vardı

Çift daha önce birlikte tatile gittiklerinde ya da özel anlarını paylaştıklarında genellikle Fikret Orman’ın yüzünü göstermemeyi tercih ediyordu. Fotoğraflar daha çok “an” odaklı ve biraz daha gizli tutuluyordu. Ama bu son paylaşımda bu durum değişti. Artık ilişkilerini daha açık şekilde göstermeye başladıkları yorumu yapılıyor.

Güzide Duran’ın paylaştığı son fotoğrafta Fikret Orman açık şekilde yer aldı. Üstelik bu kareye kırmızı kalp ve nazar boncuğu emojileri de ekledi. Bu da paylaşımı daha duygusal ve ilişki odaklı bir hale getirdi.Takipçiler bu paylaşımı kısa sürede fark etti ve sosyal medyada oldukça konuşulan konular arasına girdi.

Boşanma Süreci Devam Ediyor

Öte yandan Güzide Duran’ın Adnan Aksoy ile olan boşanma süreci de devam ediyor. Taraflar arasında çekişmeli bir dava süreci yaşanıyor. Daha önce “zina” iddiasıyla açılan dava ve karşı davalarla süreç daha da uzamış durumda. Zaman zaman mahkemede yaşanan gelişmeler de kamuoyuna yansıyor.

Çocuklarla İlgili İddialar

Süreç boyunca en çok konuşulan konulardan biri de Güzide Duran’ın çocuklarıyla ilgili iddialar oldu. Bazı haberlerde çocuklarıyla arasının açıldığı öne sürüldü. Hatta Roma’ya giderek çocuklarını görmeye çalıştığı ancak görüşmenin gerçekleşmediği iddiaları da gündeme geldi. Bu konu da sürecin duygusal yönünü daha da ağırlaştıran detaylardan biri olarak konuşuluyor.

Mahkeme Süreci Devam Ediyor

Dava süreci İstanbul Aile Mahkemesi’nde devam ediyor. Zaman zaman tanıkların dinlendiği duruşmalarla süreç ilerliyor. Son duruşmalarda Fikret Orman’ın da tanık olarak ifade verdiği biliniyor.

Genel olarak hem özel hayat hem de hukuki süreç birlikte ilerlerken, Güzide Duran ve Fikret Orman çifti ise ilişkilerini artık daha görünür şekilde yaşamaya başlamış görünüyor.