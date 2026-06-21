Kızılcık Şerbeti’nde Şok Ayrılık! Kim Gitti Kim Geldi

“Kızılcık Şerbeti” sezon finaliyle yine çok konuşulmuştu ama asıl hareketlilik finalden sonra başladı. Dizi 138. bölümüyle sezonu kapattıktan sonra kadro tarafında önemli bir değişiklik haberi geldi. Özellikle dizinin uzun süredir içinde olan bir ismin ayrılığı dikkat çekti.

Aliye Uzunatağan Diziden Ayrıldı

Dizide Sönmez karakterine hayat veren usta oyuncu Aliye Uzunatağan’ın projeye veda ettiği öğrenildi. İlk bölümden beri kadroda yer alan isimlerden biri olduğu için bu ayrılık izleyiciler için de sürpriz oldu.

İddialara göre yapım şirketi ile oyuncu arasında ekonomik şartlar konusunda bir anlaşmazlık yaşandı. Bu nedenle yolların ayrıldığı konuşuluyor.

Yerine Gelecek İsim Belli Oldu

Bu ayrılığın ardından dizide boşalan rol için kimin geleceği de merak konusuydu. Çok geçmeden bu sorunun cevabı da ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre usta tiyatro oyuncusu Laçin Ceylan dizinin yeni sezon kadrosuna dahil oldu. Bu gelişme dizinin hayranları arasında şimdiden konuşulmaya başladı.

Laçin Ceylan Yeni Karakterle Geliyor

Laçin Ceylan’ın dizide Kıvılcım karakterinin halası “Devrim” rolüyle hikâyeye katılacağı öğrenildi. Yani sadece bir oyuncu değişimi değil aynı zamanda hikâyeye yeni bir karakter de eklenmiş olacak.

Bu tür eklemeler genelde dizilere yeni bir enerji katıyor o yüzden yeni sezonun nasıl şekilleneceği de merak ediliyor.

Dizide Yeni Sezon Öncesi Büyük Hareketlilik

“Kızılcık Şerbeti” zaten güçlü kadrosu ve hikâyesiyle izleyici ilgisini yüksek tutan bir yapım. Ancak bu tarz ayrılıklar ve yeni oyuncu girişleri dizinin gidişatını daha da merak edilir hale getiriyor. Özellikle Sönmez karakterinin hikâyeden çıkması sonrası yeni karakterin nasıl bir etki yaratacağı şimdiden konuşulmaya başladı.

Yeni sezonla birlikte hem kadroda hem de hikâyede bazı değişiklikler olacağı netleşmiş durumda. Laçin Ceylan’ın gelişiyle birlikte dizinin nasıl bir yöne evrileceği ise en büyük soru işareti. Kısacası “Kızılcık Şerbeti” cephesinde sezon finali bitmiş olsa da asıl hikâye yeni sezonla birlikte yeniden başlayacak gibi görünüyor.