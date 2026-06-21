Eski Fenerli Yıldız Szymanski Aşkını İlan Etti!

Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Sebastian Szymanski İstanbul’a bu kez futbol için değil hayatının en önemli anlarından biri için geldi. Kariyerinde özel bir yere sahip olan şehir bu sefer onun için bambaşka bir anlam taşıdı. Polonyalı yıldız sevgilisi Dariane ile birlikte Boğaz’ın eşsiz manzarasında romantik bir sürpriz hazırladı.

Boğaz Manzarasında Evlilik Teklifi

İstanbul Boğazı’nın o klasik kartpostallık görüntüsü eşliğinde Szymanski sevgilisine evlilik teklif etti. Ortaya çıkan görüntüler tam anlamıyla “film sahnesi gibi” diye yorumlandı. Dariane ise bu özel anı sosyal medyada paylaşarak duygularını da gizlemedi. Fotoğrafların altına yazdığı “Her şeyin başladığı yere geri döndük, bu sefer bir yüzükle…” notu dikkat çekti.

Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Özellikle Fenerbahçe taraftarları da eski oyuncularının bu mutlu anına kayıtsız kalmadı. Binlerce kişi çifte tebrik mesajları göndererek mutluluk dileklerini iletti. İstanbul Boğazı’nda yapılan bu teklif sosyal medyada hızla yayıldı.

Fenerbahçe Taraftarları da Unutmadı

Szymanski’nin eski takımı Fenerbahçe’nin taraftarları da gönderinin altını boş bırakmadı. Birçok taraftar hem futbolcuyu hem Dariane’i tebrik eden yorumlar yaptı. Bu durum oyuncunun İstanbul’daki bağlarının hâlâ ne kadar güçlü olduğunu da bir kez daha göstermiş oldu.

Kariyer ve Özel Hayat Birleşti

Şu anda Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes forması giyen Szymanski için İstanbul’un ayrı bir yeri olduğu biliniyor. Hem futbol kariyerinde hem özel hayatında önemli anlara ev sahipliği yapan şehir, onun için adeta bir dönüm noktası gibi. Bu kez ise İstanbul bir maç ya da transfer haberiyle değil, romantik bir evlilik teklifiyle gündeme geldi.

Çiftin bu özel anı sonrası sosyal medyada “mutluluklar” mesajları yağarken takipçileri de düğün sürecini şimdiden merak etmeye başladı. Kısacası Boğaz’da yaşanan bu romantik teklif hem futbol hem magazin dünyasında günün en çok konuşulan olaylarından biri oldu.