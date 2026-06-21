Niyazi Koyuncu ve Şevval Sam'dan Kazım Koyuncu İçin Anlamlı Gece

Kazım Koyuncu aramızdan ayrılışının 21. yılında İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenen özel bir konserle anıldı. “Kazım’a Şarkılar Söylüyoruz” adıyla yapılan gece hem sahne alanlar hem izleyiciler için oldukça duygusal anlara sahne oldu. Salonun atmosferi baştan sona hüzünlü ama bir o kadar da sevgi doluydu. Koyuncu’nun şarkıları bir kez daha hep bir ağızdan söylendi.

Sanatçılar Kazım Koyuncu İçin Sahnedeydi

Gecede Şevval Sam, Cahit Berkay, Niyazi Koyuncu ve Selçuk Balcı gibi birçok sanatçı sahne aldı. Her biri Kazım Koyuncu’nun unutulmaz şarkılarını seslendirerek onu andı. Şarkılar ilerledikçe salondaki duygusal yoğunluk da arttı. İzleyiciler zaman zaman gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

Şevval Sam’dan Duygusal Sözler

Sahneye çıkan Şevval Sam Kazım Koyuncu hakkında konuşurken oldukça duygulandı. Onu anlatırken, “Genç yaşta Karadeniz kimliğini sahiplenmeyi öğreten insanlara gurur veren bir karakterdi. Gencecik yaşta aramızdan ayrıldı” ifadelerini kullandı. Sam’in bu sözleri salonda büyük bir sessizlik yarattı ve duygusal anlar yaşandı.

Niyazi Koyuncu Sahnedeyken Duygulandı

Kazım Koyuncu’nun kardeşi Niyazi Koyuncu da gecede sahne aldı. Sahneye çıkarken ve konuşurken oldukça duygusal anlar yaşadığı görüldü. “Abimin yolundan gidiyorum, bana bıraktığı bayrağı taşımaya çalışıyorum. Onu çok özlüyorum” sözleri izleyenleri derinden etkiledi.

Karadeniz Müziği Bir Kez Daha Birleşti

Gecede sadece bir anma değil Karadeniz müziğinin güçlü ruhu da hissedildi. Kazım Koyuncu’nun şarkıları sahnedeki tüm sanatçılar tarafından yeniden hayat buldu. İzleyiciler hem müzik hem anılarla dolu bir gece yaşadı. Koyuncu’nun müziği ve duruşu bir kez daha onun ne kadar özel bir isim olduğunu hatırlattı.

Kazım Koyuncu aradan geçen yıllara rağmen hâlâ müziğiyle sözleriyle ve bıraktığı izlerle anılmaya devam ediyor. Harbiye’deki bu gece de onun ne kadar sevildiğini ve özlendiğini bir kez daha gösterdi.